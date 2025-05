Igra igru da bi je nadmašio u superfinalu: Bivši učesnik ELITE razvezao jezik o Gastozovom paklenom planu, pa opleo po Anđeli zbog ljubomore! (VIDEO)

Ne štedi!

Sloba Josipović bio je gost u emisiji ''Pitam za druga'', koju su ove noći vodili Anastasija Buđić i Stefan Kandić Kendi. Sloba je na samom startu progovorio o ljubavi Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić, za koju smatra da nije prava.

- Svi su oni u svojim mislima već superfinalisti. Verovatno to već i svaku noć sanjaju, ali dobro. Meni je to legitimno kada ljudi imaju iste stavove od početka, a ne da menjaju kako im odgovara. To vam je Lepi Mića, niko ne zna njegov stav u ovoj sezoni. Da li ste mogli da zamislite da će Mića i Matora sedeti zajedno u Pabu? Vrlo često menja mišljenje i o Aneli. Najviše je branio Anđelu Đuričić, a sada je najviše napada - rekao je Sloba.

- Prošlu vezu je podržavao i tu je video zaljubljenost i ljubav, a u ovoj vezi ne vidi ništa - rekla je Stejsi.

- Lepi Mića hoće da se dodvori Kariću i Osmanu, svestan je on svega. On govori više ono što Karić ne sme da kaže i više je to u pitanju nego što on ne voli Anđelu i Gastoza. Ja sam u početku mislio da je Gastoz zaljubljen, a sumnjao sam u njene emocije. Sada sam shvatio da je ona od prvog do poslednjeg dana ista dok Gastoz menja ponašanje. On kao da je shvatio da je ostalo malo do kraja i sada negde igra igru. On nekim rečenicama razoruža sam sebe. Anđela je svesna da on igra igru, ali je isto tako svesna da je svi nadaju za crnim stolom i da kada bi raskinula, da bi svi kao hijene skočili na nju. Njoj je jasno da ona s Gastozom nema budućnost, ali ona održavanjem veze štiti sebe - rekao je Sloba.

- Što ne veruješ u njihovu budućnost? - upitala je Stejsi.

- Mislim da Gastoz neće moći da pređe preko nekih njenih stvari iz prošlosti za koje on još ne zna, obzirom da nije video te snimke. Anđela je jako ljubomorna i posesivna i ona ne može da izdrži da svog dečka deli s nekim drugim. Ona je svesna kakvim je Gastoz ženama okružen, zato je i ljubomorna. Mislim da se Gastoz zbližio Anđeli jer je u njoj video ozbiljnu konkurenciju, ali nju će sigurno ostaviti nedelju ili dve pred kraj kako bi pridobio njene hejtere u superfinalu - rekao je Sloba.

Autor: N.Panić