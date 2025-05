Ana Spasojević, bivša takmičarka najgledanijeg rijalitija u regionu ''Elita 8, nakon ispadanja imala je dovoljno dana da pregleda sve što je kopkalo dok je boravila i Beloj kući i tako sumira utiske o mnogim situacijama, ali i učesnicima.

Upravo iz tog razloga se ona sada oglasila za portal Pink.rs i progovorila o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući. Ana je na samom startu otkrila ko je najviše razočarao otkako je izašla iz ''Elite 8''.

- Niko me nije očarao da bi me razočarao. Unutra sam najviše bila razočarana u Matoru jer je iznosila onakve laži o meni, ali obzirom da mi se izvinila više puta i da me zamolila zbog njene pokojne majke da joj oprostim, ja sam oprostila. Nisam stigla ni da pratim otkako sam izašla jer sam baš psihički loše, ali definitino je Ena Čolić katastrofa napolju. Promenila sam mišljenje na gore o Eni. Govorila sam da je ona okej osoba sa strane, ona bukvalno plače na tužan crtani film, a onda ustane za stolom i počne da prevrće mrtve i udara na malu decu. - otkrila je Ana.

Ana Spasojević je otkrila i svoje mišljenje o žestokom sukobu Anđele Đuričić, Nenada Marinkovića Gastoza i Ene Čolić:

- Mislim da je Nenad u pravu jer je ovo prvi put da je on skočio i drži se toga da Ena Čolić prva provocira, što jeste istina. Ona uvek prva provocira, a posle pokuša da se izvuče sa rečenicom: ''Meni su oni prvi''. Ona mnogo voli da glumi žrtvu, tako da je ovo jedina situacija u kojoj se Gastoz drži, govori svoju istinu i ništa ne poriče. On se ne povlači i stoji iza Anđele, zato će on iz ove priče izaći kao pobednik. Verujem Gastozu za sve što je rekao iako nije do kraja sve izneo zato što se ona uplašila i krenula da se povlači - rekla je Ana.

Obzirom da je Ana bila najbolja drugarica Jovana Pejića Peje, ona je otkrila da li možda postoji mogućnost da se on pomiri s Enom Čolić:

- Peja je psihički jako loše, mi smo bili jako bliski i sve sam znala. Ena je nas odvojila, odnosno ja sam se sklonila iz poštovanja prema njemu jer je Ena bila ljubomorna. Mislim da nikad ne bi trebao da se pomiri s njom jer im je veza katastrofa. Nadam se da neće popustiti, a napolju kad bude video svoje roditelje - biće mu mnogo lakše. Napolju neće biti osuđen na Enu, a sada mora da je gleda svaki dan. Meni se čak i Pejin tata zahvalio što sam bila uz njega tamo i da me mnogo vole jer sam mu pravi prijatelj. Čak mi je napomenuo i da su mi poslali tortu kako bih udaljila Peju od Ene, ali da ga ona drži kao hobotnica - rekla je Ana.

Za sam kraj, Ana Spasojević se osvrnula i na Draganinu odluku da uđe s Matorom u vezu i otkrila svoje mišljenje o tome:

- Ne znam, po meni ona igra rijaliti, ali ne znam u kom smislu i kuda to vodi. Da se ona zaljubila u Matoru - možda i jeste, ali već ako jesi i prešla si preko mamine čestitke, onda ne može da priča da voli i jednu i drugu stranu, već se odluči za jednu. Jedna strana će biti svakako povređena, ali što bi bile obe? Bolje je da se odluči za porodicu i da oni budu srećni, a da Matora pati. Najbolje ćemo videti kada one izađu i da li je to neka Draganina igra, ali meni sve deluje da od toga neće biti ništa - otkriva ona.

Autor: N.Panić