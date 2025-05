Razvezala jezik!

Voditeljka Ivana Šopić ugostila je Aneli Ahmić u Šiša Baru, koja je brutalno oplela po Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu zbog njihovog sukoba sa Lepim Mićom, a potom i progovorila o svom pomirenju sa Markom Đedovićem.

- Aneli ti si tokom igre istine sinoć doživela potpuni haos sa Lukom, zašto je on onoliko poludeo? - upitala je Ivana.

- Katastrofa mu je ponašanje, toliko ima burne reakcije. Njegove reakcije mi nimalo nisu normalno. Marko i ja smo odavno već izgladili odnos, samo ukućani nisu imali prilike da vide. Ja sam Marku postavila pitanje da bi čuli i ukućani, ja sam bila iskrena. Luka mi je katastrofalan što se tiče toga - rekla je Aneli.

- Kakvim papirima ti on preti? - upitala je Ivana.

- To je nešto bilo što je on meni pisao na papirićima i davao mi. On je meni pisao neke stvari kad se vratio, rekao mi je neke stvari koje su mu zasmetale. Ja sam govorila da je Karić poseban muškarac jer je on dečko sa svojim stavom. On meni priča jednu priču, a onda ide sa svim ljudima koji su mene najstrašnije ispljuvali i vređali. On je trebao mene da podrži u pomirenju sa Đedovićem jer on i ja imamo životnu priču iza nas. Luka me skroz razočarao kao čovek. Njemu očigledno ne ide u prilog da ja budem dobra s Markom, zašto ne znam, u suštini možda i znam, ali ja ne želim da budem ta koja će pričati o njemu. Ja nikada nisam pričala o papiriću, već mi je on sam u svakoj svađi tražio da mi vrati - rekla je Aneli.

- Da li ti je on ljubomorisao na Janjuša i da li ti je govorio da ne hvališ Stefana? - upitala je Ivana.

- Jeste, pisala mi je nebuloze na tim papirima. On je došao u vešeraj i zvao me da sednem pored njega. Ja sam videla papirić u njegovoj kutiji gde je bio njegov novac, ali ja to nisam htela da gledam. On je to ostavio u koferu, ja to nisam ni do kraja pročitala - rekla je Aneli.

- Vrlo interesantno je bilo kako je reagovao donji dom na tvoje pomirenje sa Đedovićem? - upitala je Ivana.

- Ja sam rekla da se neću svađati sa Terzom jer sam mu prošla preko neke velike stvari, ali rekla sam mu i jutros da mi se ne obraća. Nisu neki ljudi zaista zaslužili komunikaciju sa mnom. Volela bih da moja sestra shvati neke stvari koje sam ja ovde prošla i da razume što sam se pomirila. Terza i Ivan su najviše poludeli, ali meni više niko ne može da ubaci rovca. Ono što ja osećam ovde na duši, meni to niko ne može da uzme. Taj čovek je zaslužio od mene da mu priđem i da mu se izvinim. Ja jesam Matoroj rekla da ću biti tu za njega i ja sam se njemu iskreno izvinila, više nikada neću dozvoliti da nas iko posvađa. Pao mi je kamen sa srce i jutros sam tako lepo zaspala. Sve ono što je on meni govorio, njemu je to Asmin poslao. Jeste Marko to u svađi preuveličao, ali Asmin je to slao svima - rekla je Aneli.

- Volela bih da popričamo o skandaloznoj svađi Anđele, Gastoza i Lepog Miće. Mislim da nije još došlo do situacije da mu neko kaže da želi da ga vidi mrtvim - rekla je Ivana.

- Mislim da su njima kočnice popustile, oni prikrivaju probleme. Videmo šta se dešava ovde i kakve Gastoz greške pravi, a Anđela ga vešto prikriva. Došlo je njihovo vreme i počeli su da pokazuju svoja prava lica. Sve ono što pričaju ispod pokrivača i dogovaraju se im pada u vodu. Ovo je posledica njihove savršene veze, a oni se i dalje štite. Anđela je poludela i krenula da izgovara tako monstruozne reči, nisam očekivala da će ono reći Lepom Mići. Katastrofalno je da kaže jednom čoveku da je gej i sinoć Gastoz koji je rekao Mići da jedva čeka da pljune Mići na grob. Da je Luka rekao takve reči Lepom Mići, ja bih ga najstrašnije osudila. Svi znamo kakav status ima Lepi Mića ovde, on je svima dobar kad je teško. Užasno ponašanje Anđele i Gastoza, pokušavaju da se izvuku iz g*vana, ali sve dublje padaju - rekla je Aneli.

- Da li je čudno da Ena onako brzo spusti loptu sa Gastozom i Anđelom? - upitao je Ivan.

- Šokirana sam, ja ne mogu da verujem da one mene obe provlače umesto da rešavaju svoje probleme gde su se najstrašnije vređali. Ovo je klasično spuštanje lopte, mislim da je ona takva osoba koja spušta lopta sa svima. To su ljudi bez karaktera i stava, ista je kao Luka. To su ljudi koji pljuju, pa ližu. Meni da porodica sluša stvari koje je Gastoz izgovorio njoj, ja bih ga zgazila. Ona jeste klasična spuštalica lopte i prodala bi se za sitno, ali tu postoje još neke stvari. Njena reakcija na nominaciji sa: ''Joj hvala ti'', sve je pokazala. Ovo je sad klasična borba njih troje za prvo mesto. Neće moći da se kupi mir zbog ukućana - rekla je Aneli.

- Napravio je i gornji dom haos zbog pomirenja sa Đedovićem - rekla je Ivana.

- Ja im sada ne valjam jer su videli da sam izašla iz odnosa sa Lukom, tako je bilo i prošli put. Ona najavljuje da će reći šta se desilo sa papirićem, a samo ja to znam. On je u stanju sad da izmisli najgore stvari za mene samo da bi se oprao. Izbegavala sam sukob sa Kačavendom zbog ruke, ali nju boli uvo tako da ću joj itekako odgovoriti i reći sve. Samo neka udara, udaraću i ja. Anđela je gunđala i uživala je u tome što su me osudili. Svima je teško palo što sam se pomirila sa Đedovićem. Ja ću se sama braniti - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić