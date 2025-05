Dala svoj sud o gorućim dešavanjima u Eliti!

Voditeljka Ivana Šopić u "Šiša baru" ragovarala je sa Anđelom Đuričić o odnos sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, morbidnostima koje je izgovorio Lepom Mići, ali i sukobu sa Enom Čolić.

- Mića ne volo Gastoza, možda je mržnja preteška reč, ali animozitet jeste. Nisam dobila nikad konkretan odgovor šta je, ali to se vidi. Gastoz mu ne ćuti zadnja dva dana, odgovara mu. Možda se to prelomilo na meni, ali ja više nisam mogla da ćutim. Mića ima pravo na svoje mišljenje, ali stalno omalovažava našu vezu - govorila je Anđela na samom početku.

- Gastoz je imao priliku da kaže da mu je žao, nije i sad ga osuđuju jer je stao uz tebe - dodala je Ivana.

- Postoje ljudi kojima nikad nije dobar. Kad je pravio čajeve bilo je zbog publike, ušao u vezu zbog rijalitija, kad smo imali probleme nije mogao da me trpi, kad se promenio folirao se, a sad kad je mirno zbog rijalitija. Mića je rekao da će da me šutne posle intimnog čina i to me je jako povredilo. Kad nije stao iz mene to je jer ga ne zanimam, sad kad je stao opet ne valja. Drago mi je da je stao uz mene u svakom mogućem smislu. Ne podržavam te reči, preterali su sa obe strane i na to ne mogu da utičem i to nije do mene - govorila je Anđela.

- Je l' to znači da je Stefan bio u pravu i da ti se ne sviđa šta radi Gastoz?

- Gastoz je stao uz mene kad je Mića mene vređao, ja nisam želela da mu uzvraćam na taj način. On je stao da me zaštiti, možda nije trebalo na taj način. Mislim da ni Mića ne treba to Gastozu da govori. Ja Gastoza ne vidim takvog, ali on meni kaže: "Kad neko vređa tako tebe, tvoju porodicu i mene šta da kažem?". Volim što sam osetila da mu je stalo do mene toliko da više ne može da kontroliše kad neko krene da me unizi i nešto loše kaže i prija mi, ne mogu da lažem - pričala je Đuričićeva.

- Koliko je bilo kvarno Matorino pitanje sinoć o pričama iz hotela gde je želela da stavi do znanja da se raspitivao o bivšim devojkama? Da li je tim pitanjem želela da vam unese još jedan problem? - pitala je Ivana Šopić.

- Ispalo je tako, ali mene ne može da poremeti. Gastoz i ja smo pričali o svemu što se tiče bivših partnera. Bila je namera da ga pecne i da mu stavi do znanja ono što je govorila za bivšu devojku. Nije mogla da me uznemiri jer znam sve što je Nenad pričao sa mnom da nju nije ništa drugačije pitao. Ne verujem da je htela da pravi problem, ali da je htela da ga zagolica i da mu pokaže da i dalje misli za tu bivšu devojku. Mene to ne može da poremeti - rekla je Anđela.

- A Bebica? - dodala je voditeljka.

- Zanimljivo, on tako pljuje, psuje decu i vređa, a onda se preko noći to okrene. Sad su mu svi dobri, a Gastoz najgori kojeg je gotivio od početka. Gastoz je sad postao folirant koji će da se izvini Eni. Sve što Gastoz radi je loše, folirant je. Nije me razočarao, sa njim sam imala sukob i ranije i ovo mi je očekivano da preko noći promeni ploču - govorila je ona.

- Sinoć si stavila Aneli na listu ljiga u kući. Kako imaš mišljenje o njoj i kako komentarišeš pomirenje sa Markom? - pitala je Ivana.

- Svaka čast Đedoviću, kao što je i rekao: "Ja da hoću sa tobom da se pomirim prodala bi sve zbog mene", a to i jeste uradila. Najjače mi je kad kaže da je ona dobra jer svima oprašta, pusti me toga. Njoj Marko treba, verovatno zna mnogo stvari, ali nije izneo dokaze. Sećam se da je u nekoj čestitki bilo da je on zao, pa je time prodala i sebi najbliže koji su je branili od tog istog Marka. Sve najgore je govorila za njega, da ima zle oči, umetnutu zadnjicu, a sad je on bolji od svih koji su bili najbolji koji su je branili od njega - govorila je Anđela.

- Kad te je Gastoz odvukao iz emisije napravila si dramu jer ne možeš da čuješ šta će ljudi da pričaju za tebe. On nije želeo da te pusti, koliko te to izbaci iz takta? - pitala je voditeljka.

- Ja sam njemu to zamerila, pola sata sam pričala. Ja sam bezopasna kad se svađam, mogu i dva sata, ali od toga nema nešto više. On hoće da me zaštiti i skoloni me, a meni to smeta. Najlakše mi je da sve kažem i posle spavam mirne glave, a on ne želi i verovatno je u pravu da mi ne treba da se toliko nerviram - pričala je ona.

- Da li ste nadmudrili Enu, čim je ona počela da spušta loptu sa vama? Da li ste je vi preveslali kao što je Marko Aneli? Brzo je spustila loptu - dodala je Ivana Šopić.

- Nisam očekivala, najiskrenije. Ja sam rekla sve što sam imala, uvek ću pričati sve što mislim. Ona je rekla kako je rekla za mene samo jer sam ja za nju i da je to sve pričala samo zbog svađe i da ima dobro mišljenje o meni. Ja to nisam očekivala. Mi nismo tražili da ona spusti loptu, sama je odlučila. Znam da Gastoz neće više ništa da iznosi, ali jeste pogazila sebe. Ja sam razumela da je ona rekla da misli da je neki ljudi huškaju i tu je mislila na Miću, izuzela je Karića, ali jeste na druge iz donjeg doma. Misli da su je koristili kao Aneli i da ona ne želi da bude ta - pričala je Anđela.

