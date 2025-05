Ena najstrašnije osudila morbidnosti Nenada Marinkovića Gastoza: Ubeđena da je ona bila njegov okidač, a ovo misli o Anđeli nakon svega! (VIDEO)

Oplela!

Ena Čolić bila je naredna sagovornica voditeljke Ivane Šopić, a ona je tom prilikom progovorila o sukobu Nenada Marinkovića Gastoza i Lepog Miće koji je najstrašnije osudila.

- Enas zbog čega si spustila loptu s Gastozom? - upitala je Ivana.

- On mene ne drži u šaci, mi smo se videli jednom preko dana kada smo ručali sa mojim sinom. Vidim da se on nije pokajao, ali deluje mi da je on malo flipnuo. Pogotovo zbog njegovog sukoba s Mićom, ne mogu da verujem šta izgovara. Tu jedino ispašta Anđela i to je to. Ja o Anđeli nemam loše mišljenje, ona ovde nema loše postupke - rekla je Ena.

- Kako komentarišeš Gastozove reči da će urinirati Mići po grobu? - upitala je Ivana.

- Užas, baš užas. Ne znam odakle toliko nezadovoljstvo, kao da je krenulo sve od mene. Mislim da kada bi Karić zagazio malo jače da bi Gastoz i njemu uputio takve reči. On Kariću ćuti, ali činjenica je kada vidimo kakva reakcija je bila na mene koja sam mu drugarica i na Karića koji mu nije ništa. Mislim da tu kalkuliše, ali ne znam iz kog tačno razloga. Očigledno mu ne treba toliko neprijatelja - rekla je Ena.

- Primetila si da donji dom želi da te prisvoji kao oružje u sukobu sa gornjim domom? - upitala je Ivana.

- Stefan i ja smo pričali, on je negirao da se ogradio od mene. Njima je bilo krivo od prvog momenta kad sam se ja sklonila od njih, ali vidim da su osetili trenutak kada misle da bih se ja vratila, a ne bih. Od mene to neće dobiti i ja nemam nameru da izgovaram najgore reči. Biram da sedim pored Mateje i tu mi je najbolje - rekla je Ena.

- Mnogi su ti zamerili što nisi Anđeli izgovorila iste reči kao Anei, ali ti si rekla da ne možeš da ih staviš u isti koš? - upitala je Ivana.

- Naravno. Anđela mene jeste uvredila, ali ona ima toliko nekih kvaliteta da ne mogu da se svađam s njom na neki način kao sa Anel jer ona nema nijedan kvalitet - rekla je Ena.

- Svi su kudili Aneli sinoć jer se pomirila sa Đedovićem - rekla je Ivana.

- Tako bi isto bilo kada bi se pomirila ja s Lukom. Ja znam da je Luki krivo previše, ali ja da se pomirim s njim potvrdila bih sve reči koje mi je izrekao. Aneli je prodala sve njih zarad Đedovića, ali meni je to bilo jasno jer ona tu nikog ne gotivi. Mića joj ne doprinosi kao Đedović, a mislim da joj je Karić želja koja joj nikad neće biti ispunjena - rekla je Ena.

- Da li si čula da joj Luka ljubomoriše na Karića? - upitala je Ivana.

- Čula sam, ali mislim da je od početka pikirala Karića samo je svesna da joj nešto nije pristupačno i ističe ga kao favorita. Nijedan muškarac neće da čuje da ti toliko hvališ nekog drugog - rekla je Ena.

