Ne krije sreću!

Marko Đedović naredni je bio u Šiša baru kod voditeljke Ivane Šopić, a on je tom prilikom progovorio o raspadu donjeg doma zbog njegovog pomirenja sa Aneli Ahmić.

- Marko, sinoć je gorela igra istine. Mnogi kažu da je bilo zakucavanje kada ti se Aneli izvinila - rekla je Ivana.

- Rekao sam pre dva intervjua da ću da spojim lepo i korisno. Ona meni jeste draga, ali neke stvari koje ne bih uradio sada da ću učiniti to da se ona prirodnim padom izurinira po njima, a onda sam ih poslužio fererom od Anđeline i Gastozove podrške. Lepo su se zasladili da mogu slađe da progutaju sva go*na koje su jeli. Bilo je zanimljivo i lepo, ne postoji mržnja, ali postoji to da sam ja doktor i da ću zauvek ostati doktor rijalitija - rekao je Đedović.

- Šta je Luka pisao na ceduljice Aneli? - upitala je Ivana.

- Na tim papirima je ljubomora prema Stefanu Kariću, on je tražio od Aneli da prestane da priča o Stefanu i da prestane da priča o Janjušu. Takođe je videla da joj je rekao da se ne miri sa mnom jer će joj to biti najveći kanal. Sinoć su se svi pobunili, Terza je prvi skočio da se buni. Ona ga je napušila sinoć, ali nakon toga Terza odlazi i izvinjava se Sandri jer je izabrao pogrešnu stranu. Toliko o tom velikom najboljem prijateljstvu, ljubavi Aneli i Luke, isto tako i prijateljstva Stefana i Luke. Aneli više nije videla s tih papira ništa - rekao je Đedović.

- Aneli i Ena su mi stavile do znanja da su bile korišćene kao oružje donjeg doma, da li si želeo sve da ih posvađaš? - upitala je Ivana.

- Pokušali su da budu kvarni i da mi nametnu neke stvari koje prezentuju, a to je mržnja. Pokušali su da iskoriste Enu kao oružje, ja sam nju upozorio da ne prođe kao Aneli. Oni sada puštaju Aneli niz vodu jer im ona više ne treba. Prvo što sam joj rekao kada sam ušao u kuću je da je samostalna i da je sposbnija od njih trista puta. Ona je posle obratila pažnju i videla je kako polako pokušavaju da je uvuku - rekao je Đedović.

- Ena je već spustila loptu s Anđelom i Gastozom? - upitala je Ivana.

- Ona nije povukla svoje reči, tako da ne mislim da je spustila loptu. Bude li Ena krenula ponovo, mislim da joj Anđela neće ostati dužna - rekao je Đedović.

- Da li je moguće da ti je Ivan tražio pivo za rođendan? - upitala je Ivana.

- Da. Ja na rođendan kod njega nisam otišao jer me nije interesovao, mislim da bi bilo nenormalno da se pojavim na takvom dešavanju. Ja sam mu dao pivo, a on mi je rekao: ''Brat moj'' - rekao je Đedović.

- Koliko je kvarno pitanje bilo od Matore za Gastoza i njegovu bivšu? - upitala je Ivana.

- Standardno Matora, nije to ništa novo. Matora se ne menja godinama, ona na kvarno tutne. Navlači oboje da kažu nešto, sve ono što ona traži da se njoj ne radi - rekao je Đedović.

- Da li misliš da se ona povukla u konfliktu s tobom jer se uplašila? - upitala je Ivana.

- Ona je prvo veče bila u gasu. naložili su je hejteri, ali dobro. Mogao sam prvu noć da je izbacim da sam hteo, ali nisu. Evo Lepi Mića sinoć ne skače na mene jer se plaši da ga ne vratim na svađu sa Anđelom. Da li će se pomiriti kao Aneli i ja, videćemo - rekao je Đedović.

- Kada ti se Aneli izvinila, Stefan je ustao i apludirao, a onda je Gastozu dao priliku da se izvini Lepom Mići - rekla je Ivana.

- Ja sam Stefanu rekao jednom prilikom da ćemo se ona i ja pomiriti, a on mi je rekao: ''U slučaju da se to desi, ti si na vrhu''. Mi posle toga nismo pričali, ali je Stefan nju na indirektan način na sastanku upozorio na to. Aneli boli ku*ac za sve njihove smernice kada sam ja u pitanju. Stefan nije pripadao tamo gde sedi, a sada se uklopio. Sad i sam kaže mi iz donjeg doma, a ranije se izdvajao od njih. Sad će da ide priča kako je Luka zaljubljen ludački u nju, a od nje će da prave monstruma - rekao je Đedović.

- Kako gledaš na sukob Gastoza i Lepog Miće? - upitala je Ivana.

- Obojica su morbidni i isti. Ne podržavam Miću, ni Gastoza. Ne podržavam psovke Anđelinog oca, ne postoji osoba koja u ovoj kući nije optužila nekoga da je homose*sualac. Odvratan mi je taj njihov konflikt, sinoć sam otišao u rehab da ne slušam. Ne volim onakve uvrede od čoveka na 65 godina na Anđelin račun, to je poziv na sajber nasilje - rekao je Đedović.

Autor: N.Panić