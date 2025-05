Rafalna paljba Stefana Karića: Zgrožen Gastozovim ponašanjem, sumnja da Aneli namerno pravi ŽRTVU od sebe, opleo i po Eni Čolić! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Voditeljka Ivana Šopić u "Šiša baru" razgovarala je sa Stefanom Karićem o aktuelnim dešavanima u Beloj kući.

- Došlo je do sukoba između Gastoza, Anđele i Lepog Miće, Gastozov odgovor je zakucao kad si mu dao priliku da se ispravi, a on je sve ponovio. Kako komentarišeš te reči? - pitala je Ivana.

- Katastrofa. Ja sam bio u šoku zbog prethode večeri i mislio sam da su se slegle strasti i da će da kaže da su preterali, ali ne... On je još više eksplodirao. Pre nego što je odgovorio na pitanja on je jeo i neko mu je dobacio da proguta, pa ga je možda i te izrevoltiralo. Nema opravdanje za to. Ja ovo nisam očekivao od Gastoza koji je do juče nasmejavao ljude da danas šokira ljude i pokazuje svoju lošu stranu - rekao je Stefan.

- Ti misliš da Anđela njemu to zamera i da joj smetaju te stvari - dodala je Ivana.

- Mi živimo ovde i znam kako provode vreme i kako se ophode jedno prema drugome. Ona ne želi da daje ljudima nož koji će Gastozu da zabodu u leđa. Verujem da van stola imaju velike rasprave, ali ne želi da ljudi napadaju Gastoza, aplaudiraju i hrane se time što bi ona njemu zamerala, pa bi imali još veće sukobe. Mislim da mu monstrozne stvari zamera - govorio je Karić.

- Da li misliš da je Đedović nadmudrio Aneli ili su se prirodno pomirili? - pitala je voditeljka.

- Nije teško nadmudriti Aneli. Ona je za neke stvari namazana i zna šta radi, a kako je ovo Đedovićeva taktika tako mislim da je i njena, da bi je napala cela kuća. Nekima je preče da ispadnu žrtve. Više se ne takmiče ko je kakav čovek, nego da budu žrtve, pa pominju kad im se pominju deca i porodice, umesto da pokušaju to da zaborave. Čuli smo da Đedović ima mnogo toga od letos da iznese, a pričao mi je da nije hteo da ode kod nje na more, a sad su odjednom provodili vreme zajedno. Mislim da je Đedović sve uradio planski, dokaze je poslao kome treba pre nego što je ušao i to mi nije drugarski. Ovo što se ona njeu izvinila i pokajala se ne znam šta je toliko uradila ona njemu koliko je on njoj - rekao je Stefan.

- Da li Terza ima pravo da nešto zameri Aneli jer je ona njemu oprostila što joj je psovao dete? - pitala je Ivana.

- On je Lukin drug i osetio je potrebu da joj skrene pažnju. Terza u nekim momentima ne razmišlja o stvarima koje su se dešavale. On treba da bude pametniji, ali da je bio ne bi ni neke druge stvari radio. On je dobar, mislim da nije kvaran kad su drugarski odnosi u pitanju - rekao je Karić.

- Juče si raskinuli Luka i Aneli, imao je nervni slom i ti si rekao da ga je ona uništila. Šta misliš o tome? - dodala je voditeljka.

- Mislim da je odnos počeo kao rijaliti prila, ali smatram da je on odlepio. Stvarima koje joj on priča pokazuje mi da beži od toga da pokaže da je odlepio i da neće sebi da prizna. On ima katastrofalne reči koje je uputio Aneli, ali smatram da ona nema toliko emociju prema njemu kad je u pitanju Luka. On je idealan model za nešto što ona želi i šta joj je potrebno - govorio je Karić.

- Da li znaš da je ljubomorisao na tebe? - pitala je Ivana Šopić.

- Svakome bi verovatno zaparalo uši. Na početku je i Sandra mene izdvojila kad su bili u odnosu. Da li to rade da ga provociraju ili stvarno tako misle, ali logično mi je da mu smeta. On je egocentrik i voli sebe previše da bi meni tako neko stvar rekao, ali mu ni ne zameram - pričao je Stefan.

- Ena je promenila priču nakon sukoba sa Gastozom i opet je imala lepe reči za njih, govorila je da Anđeli brzo radi mozak i da ne može nikad nešto ružno da kaže za nju kao što je za Aneli. Da li se plaši Gastoza? - pitala je Ivana.

- Ena je takva, svašta su joj pričali i druži se sa njima. Anđela njoj sad da kaže dve lepe reči sve bi obrnula. to je njen obraz, njen stav i karakter. Ko zna šta kriju ako se toliko plaši i pokazuje strah, to onda znači da nešto krije. Žao mi je što ima takav stav, nije ovo prvi put da vidimo da spušta loptu. Sa Aneli ne spušta jer nema šta da iznese, a sa Gastozom će možda opet da bude u društvu jer žive za taj after - pričao je Karić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić