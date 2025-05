Gastoz s osmehom na licu čeka osude cimera: Brutalnim uvredama sahranio Lepog Miću, pa otkrio da kvarnjake kao Matoru jede za doručak! (VIDEO)

Ne zaustavlja se!

Nenad Marinković Gastoz bio je naredni sagovornik voditeljke Ivane Šopić, te je progovorio o svom sukobu sa Lepim Mićom, za koji tvrdi da nema nameru da se zaustavi.

- Nenade definitivno ovo nije laka nedelja za tebe, tvoju vezu i Anđelu - rekla je Ivana.

- Ne znam koliko će da traje sukob s Mićom, ali mnogo se lepše osećam kad to radim i baš me boli ona stvar. Ko je on da mi njega trpimo? On nije sebi smeo da dozvoli neke stvari, on je jedna dileja ozbiljna i zabole me i za njega i ljude oko njega. Ljudi koji me prate su navikli da šta god ja kažem bude sve puta sto. Ja se ne potresam, ovo sam i čekao jer oni ne kriju to što osećaju prema meni. Nikad nisam hteo da budem pi*da koja govori da me drugi mrze, ali ne podnose me. Anđela i ja lako plovimo i oni jedva čekaju da napravimo neki ispad da bi mogli da nas komentarišu. Evo sada ćemo da vidimo kako će da sude Gastozu, a kako su sudili drugim ljudima. Kada sam prvi put čuo reči za Anđelinog oca, tu je bilo fer plej i obojica smo bili najgori. U tom trenutku sam hteo da ga razbesnim, ali sinoć sam namerno rekao neke stvari da bih čuo sutra koliko sam najgori - rekao je Gastoz.

- Je l' se kaješ? - upitala je Ivana.

- Ne, imam neki plan koji nisam ni Anđeli rekao. Voleo bih da oni njihov sukob zaustave, a ja neću stati. Meni je bitno da ima klip gde je on opsovao Anđelinu porodicu i moju majku, tu smo fer plej je*emo sve po spisku jedno drugom. Mnogo nam je to kežual, nek ne pomisle ljudi da primam nešto k srcu - rekao je Gastoz.

- Jedva si smirio Anđelu, da li pokazuješ da si mudriji i pametniji? - upitala je Ivana.

- Generalno uvek bude kako hoće, puštam je da iznese svoje mišljenje, ali ovde je baš bilo sa svih strana. Izveo sam je napolje i pustio sam je da se istrese na mene. Mića se ne bi zaustavio, ljudi su iskoristili dok smo ona i ja bili u crvenom da priču dignu na viši nivo. Mi ovde diktiramo ko će s kim biti dobar, vidimo da Mića smiruje Enu. Nisam ja glup, to se lako protumači ko kosi, a ko vodu nosi. Bebica hoće da me isprovocira da bih ja nešto rekao za Teodoru, ali taj film neće gledati. Naravno da ne zbog njega, nego zbog Teodore. Ona je super lik i obožavam je, a on sinoć priča doktor za ljubav Bebica. Ja kažem Anđeli da ga pusti da priča da mu se ljudi smeju. On je glup, ako je već hteo da me navuče onda je trebao da me pusti - rekao je Gastoz.

- Koliko je bilo kvarno Matorino pitanje sinoć o bivšoj? - upitala je Ivana.

- Ona je htela da izvuče da li ću se ja javiti bivšoj, ali meni je bitno da Anđela sve zna. Ona i ja se dobro držimo, mi smo pričali o svemu. P*derski je da Matora odmotava klupko jer ne želim o tome da se priča. Ja da imam nešto s tom devojkom, ne bih bio ovde. Matora može isto da me uhvati za onu stvar, divni su mi jer mi čine uslugu. Samo pokazuju koliko im je je*eni Gastoz bitan. Opet Gastoz ne valja, ali nek rokaju jer takve jedem za doručak - rekao je Gastoz.

- Stefan Karić je priznao da je zgrožen tvojim morbidnostima - rekla je Ivana.

- On da je hteo nešto da izbalansira, onda je trebao obojicu da podigne, ali da me pita da li mi je krivo? Što nije pitao Miću kao Anđelinog velikog prijatelja da li mu je krivo što tera Anđelinog oca da me oralno zadovoljava? Mića se toliko uvredio što ga je Anđela nazvala homosom, a isti taj Mića kaže Urošu: ''Je*aću te''. Čudno mi je što niko nije reagovao kada je on pozivao na Anđeline snimke, ali on je smešan kao bioskop. Hoće da me navuče navodno će on meni da izvuče iz mene sve najgore, ali jadno je koliko su smešni. Ja sam išao linijom bara bara, on meni pokojnom majkom, ja njemu sve po spisku. Ja mislim da je bilo fer plej. Što bi se kajao? Meni Mića ništa ne znači, jesu te stvari morbidne, ali meni kad ih ja pričam, onda nije morbidno. Samo sam vratio jačinom kojom smatram da je on meni. Meni je moja majka pokojna, za mene je to fer plej - rekao je Gastoz.

- Aneli se izvinila Đedoviću, je l' misliš da je to njegova pobeda ili još jedna spuštena lopta? - upitala je Ivana.

- Ja ću sutra da ustanem da se izvinim Mići što mi je je*ao mrtvu majku, to ti je taj nivo. Marko je samo pokazao ko su i šta su, kao i koliko im treba jer su nemoćni. Pokušavam da sažvaćem te priče, ali sad treba da se ljutimo na Aneli jer mu je oprostila što je rekao istinu o njoj. Ja volim kada ljudi jedno drugom oproste, ali ono svaka im čast - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić