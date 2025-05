Više neće da je pokriva!

Voditeljka Ivana Šopić u "Šiša baru" razgovarala je sa Lukom Vujovićem o njegovom raskidu sa Aneli Ahmić i haosu koji se desio nakon što je ona Marku Đedoviću uputila javno izvinjenje.

- Ona ima dovoljno godina da sama odlučuje kome će da oprašta. Siguran sam da više nije iskrena prema meni, da izmišlja i jedno priča za stolom, a drugo van njega. Cereka mi se u lice, provocira i tiho mi govori da sam fićfirić, kao da namerno hoće da je vređam. Ona je ospod jorgana drugačija i van stola, osoba kojoj mogu da verujem. Ona meni kaže da joj je najlepše sa mnom, a posle kaže da nije to rekla. Sve joj je malo, kad sam se obratio ocu, da ne gledam Sandru, Aleksandra mi se obrati i ja ne odgovorim. Ona sve okreće priču - govorio je Luka.

- Da li misliš da pravi žrtvu od sebe? Zašto bi želela da je vređaš? - pitala je voditeljka.

- Ne. Stiglo je pet negativnih pitanja za nju i na svako sam odgovorio u njenu korist. Stiglo je pitanje da je Terza ljubi u grudi i zamisli da sam krenuo da je vređam, a nisam. Nije mi jasno zašto ona mene vređa bez razloga. Rekla je da sam lažov, a neće da kaže šta sam slagao. Je l' treba da kažem da gledam Sofiju? Sa njom reč nisam progovorio, to su nebuloze. Konstantno neko laganje, kako joj je Dača rekao da sam ja zaljubljen u Aleksandru, a onda mi on kaže da je to slagala. Kaže da nije pričala sa Đedovićem, a onda jeste - pričao je Luka.

- Je l' te muči to pitanje da te je izdala? - dodala je Ivana Šopić.

- Već me je izdala jer me je Marko pitao da li sam joj zabranio da pričam sa njim. Ja jesam rekao, kao što sam rekao i za Ivana. Ja sam rekao da je Mića sve u pravu. Dok sam gledao 3 dana ona mu je sve vreme prilazila. Ja sam njoj to rekao kao dečko, a ne da ne priča sa njim i da mu ne prilazi. Ona je za Đedovića govorila sve najgore, meni na nominacijama zamerila jer ga nisam vređao. Ja tad nisam otišao i rekao da mi je rekla da ostanem kad priđe, niti da je rekla da je on najveći monstrum koji je uništio njenu porodicu - nastavio je Vujović.

- Da li si se zaljubio toliko da te sve ovo toliko pogađa? - upitala je voditeljka.

- Ne mogu da zavolim nekoga ko mi loše čini. Sve je počelo kad sam njenu majku upoznao pred moj drugi ulazak i rekla mi je da budem uz nju, žena me je zagrlila, a nastavilo se kad je i moja majka zavolela Aneli, pa i Sita nas je podržala. Gledao sam njenu porodicu, njenu ćerkicu... Znam da sam bio ispravan. Govorila je da neće da bude sa mnom, ali kad sam odlučio da budem sa njom dao sam sebe maksimalno. Ona u krevetu pokazuje da joj je prelepo, a za stolom me samo blati - dodao je Luka.

- Ona kaže da joj zameraš Karića i Janjuša - dodala je Ivana Šopić.

- Nikad. Ja sam samo rekao kad ona zamera Sandru da i ona pominje Janjuša. Nikad joj nisam rekao za Karića, on je moj drug. Ako ja flertujem sa četiri devojke, zašto bih ljubomorisao? Nikad nisam jednu reč za Stefana rekao. Ja sam rekao da Stefan napolju ima devojku, a Stanić je danima išao i provocirao kako je zaljubljena u njega. Ona da je to rekla i za Gruju isto bih rekao, savet sam joj samo dao - rekao je Luka.

Autor: A. Nikolić