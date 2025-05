Tonu u sve dublji kanal: Matora spremna kao zapeta puška da nastavi sa gaženjem Anđele i Gastoza, sve sigurnija da je njihova ljubav lakrdija! (VIDEO)

Blati koga stigne!

Jovana Tomić Matora bila je naredna sagovornica voditeljke Ivane Šopić, a ona je ovom prilikom progovorila o sukobu Anđele i Gastoza sa Lepim Mićom.

- Matora šta ćemo s pravim putem? - upitala je Ivana.

- Imali smo pravi put bodi mistove, sad imamo Isusove papuče, pa šta je sledeće. Mislim da će neki sindikat da se organizuje napolju od Matorinih bivših žena koje su se vratile na pravi put - rekla je Matora.

- Matora imamo priliku da vidimo da je Dragana ostala blizu tebe što je mnoge iznenadile - rekla je Ivana.

- Danas sam ja ostala malo duže da spavam i ona je došla, probudila me i počela da plače. Ona je meni rekla: ''Volim ih najviše na svetu'', ali razmisli koliko volim tebe kada sve ovo radim. Ovo nisu stvari za zajeb*nciju, tako da sam ja sigurna sto posto u nju. Nikada je ne bih ostavila na cedilu, ali mi je teško i imam teret. Krivo mi je što ne može bar jednom da bude kako treba nešto. Volela bih da mi daju priliku da me upoznaju. Kakvo ljudo da imaju mišljenje o meni kad Stefani laže da sam je udarala u osmom mesec u trudnoće? To naravno nije istina. Nije mi bilo realno da Stefani savetuje Draganu i upućuje je kakav život ja živim - rekla je Matora.

- Stefani je zapretila da će se nakačiti Dragani na grbaču - rekla je Ivana.

- Ne želim da uđem u sukob s Munjom jer želi da vrati na staru temu. Ja ne mogu da ne uvučem Stefani u sukob kad Munja uvlači Draganu - rekla je Matora.

- Kako komentarišeš sukob Gastoza i Miće? - upitala je Matora.

- Gastoz je meni rekao da je pričao sa Pavlom već o Anđeli i da mu je neke stvari napomenuo. On je morao da pita Anđelu za to, a ja ne verujem da bi Pavle išao do te mere da laže. Ne vidim zbog čega bi on lagao, mislim da je Anđeli glupo da ide dalje u te detalje. Meni je Anđela jasna, ali mi nije on jasan. Sve i da moj Cile iznosi za Draganu nešto, ja bih ustala i rekla: ''Je l' si ti normalan?''. On može svima da se suprodstavi, ali njemu ne može. Možda Gastoz sumnja u to, pa se ne obraća Pavlu. Mnogo kriju i lažu, ali oni su izgubili svaki kredbilitet. Ko je ona da kaže Jordanki i Eni da neće da sedi u njihovom prisustvu? Pa kako onda može da sedi u Gastozovom prisustvu?! Ja nisam znala da je Anđela toliko postala liberalna da sve trpi i da sve može. Sada mislim da sam sto posto u pravu da su u fejk u vezi. Anđela često govori da bi volela da Gastoz pobedi, on govori da mi radimo posao za njega da ga dovedemo do trona - rekla je Matora, pa dodala:

- Znaju da treba da povuku ručnu sa Enom Čolić, ali ona mi je još veći blam što spušta loptu. Umesto da stane iza svojih reči, oni spuštaju loptu. Pućiće na prvoj raspravi, pa će izneti sve što nisu prošli put. Atmosfera u kući je odvratna, svi pokušavaju da se operu - rekla je Matora.

- Kako gledaš na pomirenje Aneli i Marka? - upitala je Ivana.

- Bila je neka situacija kada je Marko meni prišao, a Aneli je rekla: ''Drago mi je što kumovi pričaju'', a Marko joj odgovori: ''Nemoj ti mene da opominješ šta ja da radim''. Teže od svake reči je kad te neko us*re i degradira. Mislim da Marko barata sa dokazima o njoj, mislim da je htela da do kraja izdrži, pa će videti napolju. Aneli je jako prevrtljiva, krene da se dere i sve hoće da uvuče u sukob. Marko je navukao da se izvini, ovim je dokusurio - rekla je Matora.

Autor: N.Panić