Haos ne prestaje! Aneli žestokim provokacijama i prozivkama dovodi Luku do ludila: Smešni pekinezeru, moraš da porasteš da bi bio kao ja! (VIDEO)

Ne smiruju se!

Luka Vujović i Aneli Ahmić nastavili su žestoku svađu zbog papira koji joj je on napisao.

- Ja ću da ti se smejem u facu jer si smešni pekinezer - vikala je Aneli.

- Šta sam ti ja uradio? - pitao je Luka.

- Ko si da ti polažem račune? Ti si mali, treba da porasteš da bi bio kao ja. Ti si jedan malecni lažov. Odnoso lažov veliki, još nisam videla da neko smisli laži za sekund - govorila je Aneli.

- Što si ocinkarila kod Đedovića? - upitao je on.

- Sad bi se sa mnom pomirio - rekla je Aneli.

- Sina neka mi zakopaju nikad ne bih u životu bio sa tobom. Sve su bili u pravu što su mi pričali za tebe ljudi u kući - govorio je Luka.

- Ti si mene navlačio da ispadne da sam ja pisala taj papir. Ja tebe nisam izdala. Nađi papir pa izdaj sebe - pričala je Aneli.

- Reći će ti tvoja porodica da li si me izdala. Idi liži se sa Markom. Sa mnom si ležala, a onda ideš i olajavaš me. Sve ti je u učešću, daj Bože da budeš prva. Tvoj život je jadan. Šta sam ja radio? Kuvao ti i spremao ti - govorio je on.

- Ne raspravlja mi se sa tobom. Mali si ljigavac, jako si gadan - dodala je ona.

- I ti meni i samo mi je krivo što sam onakvu ženu ostavio zbog tebe - pričao je Luka.

- Vrati se na pravu adresu. Pali, nisi moj tip. Moraš još da rasteš, a moja želja je da se da pomiriš sa gospođom - rekla je Aneli.

Autor: A. Nikolić