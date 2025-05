Iskreni do koske: Rasvetljena afera papirića Aneli i Luke, Stefani poslala JASNU PORUKU Munjinoj mami, Gastoz i Mića najavili rat do istrebljenja! (VIDEO)

Otvorili dušu Ivani Šopić!

Prethodne noći voditeljka Ivana Šopić je razgovarala sa takmičarima o akutelnim temama koje su obeležile prethodnu nedelju.

Prva koju je ugostila, Aneli Ahmić progovrila je o svom pomirenju sa Lukom Vujovićem, ali i mnogim svađama koje ih prate. Osvrnula se i na žestoku osudu Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić, kao i mnogo drugih dešavanja iz Bele kuće.

- Šokirana sam, ja ne mogu da verujem da one mene obe provlače umesto da rešavaju svoje probleme gde su se najstrašnije vređali. Ovo je klasično spuštanje lopte, mislim da je ona takva osoba koja spušta lopta sa svima. To su ljudi bez karaktera i stava, ista je kao Luka. To su ljudi koji pljuju, pa ližu. Meni da porodica sluša stvari koje je Gastoz izgovorio njoj, ja bih ga zgazila. Ona jeste klasična spuštalica lopte i prodala bi se za sitno, ali tu postoje još neke stvari. Njena reakcija na nominaciji sa: ''Joj hvala ti'', sve je pokazala. Ovo je sad klasična borba njih troje za prvo mesto. Neće moći da se kupi mir zbog ukućana - rekla je Aneli.

Lepi Mića progovorio je krahu njegovog prijateljstva sa Anđelom Đuričić, brutalnim sukobom sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, pa najavio rat sa njim, ali i o pomirenju Aneli Ahmić i Marka Đedovića.

- Ko je Nenad Marinković Gastoz? - pitala je voditeljka.

- Najveće ljudsko smeće. On je nasilnik broj jedan. Što ne priča kako je bacio Anđelu sa klupe? Taj dripac će da se pokaže, ja ću da izvučem ovde. On je najmorbidnija osoba koja je ikad ovde ušla. On napada čoveka od 66 godina, p*čkica. On kao brani njenu porodicu. On se obratio njenom ocu i rekao da mu s*ks nedostaje, da li je to poniženje? To je kao humor. Njeni ne podržavaju vezu, jer to da rade pozdravili bi ga. Oni vide šta je, ćute i podržavaju samo da se privede kraju. Nisu oni budale. Podržavao sam njihovu vezu, a kad je ona pričala da mu se nabijaju na k*rac ja sam branio njega. Ja sam štito Gastoza kad smo se raspravljali u pabu, za razliku od Ivana i Stefana - dodao je Mića.

Marko Đedović otkrio je sve o raspadu donjeg doma ali i o trenutnoj situaciji sa Aneli Ahmić i Lukom Vujovićem, gde je u sve umešan Stefan Karić zbog afere sa papirićem.

- Na tim papirima je ljubomora prema Stefanu Kariću, on je tražio od Aneli da prestane da priča o Stefanu i da prestane da priča o Janjušu. Takođe je videla da joj je rekao da se ne miri sa mnom jer će joj to biti najveći kanal. Sinoć su se svi pobunili, Terza je prvi skočio da se buni. Ona ga je napušila sinoć, ali nakon toga Terza odlazi i izvinjava se Sandri jer je izabrao pogrešnu stranu. Toliko o tom velikom najboljem prijateljstvu, ljubavi Aneli i Luke, isto tako i prijateljstva Stefana i Luke. Aneli više nije videla s tih papira ništa - rekao je Đedović.

- Aneli i Ena su mi stavile do znanja da su bile korišćene kao oružje donjeg doma, da li si želeo sve da ih posvađaš? - upitala je Ivana.

- Pokušali su da budu kvarni i da mi nametnu neke stvari koje prezentuju, a to je mržnja. Pokušali su da iskoriste Enu kao oružje, ja sam nju upozorio da ne prođe kao Aneli. Oni sada puštaju Aneli niz vodu jer im ona više ne treba. Prvo što sam joj rekao kada sam ušao u kuću je da je samostalna i da je sposbnija od njih trista puta. Ona je posle obratila pažnju i videla je kako polako pokušavaju da je uvuku - rekao je Đedović.

Stefan Karić zgrožen ponašanjem Nenada Marinkovića Gastoza, sumnja da Aneli Ahmić namerno pravi žrtvu od sebe, opleo i po Eni Čolić.

Nenad Marinković Gastoz bio je naredni sagovornik voditeljke Ivane Šopić, te je progovorio o svom sukobu sa Lepim Mićom, za koji tvrdi da nema nameru da se zaustavi.

- Je l' se kaješ? - upitala je Ivana.

- Ne, imam neki plan koji nisam ni Anđeli rekao. Voleo bih da oni njihov sukob zaustave, a ja neću stati. Meni je bitno da ima klip gde je on opsovao Anđelinu porodicu i moju majku, tu smo fer plej je*emo sve po spisku jedno drugom. Mnogo nam je to kežual, nek ne pomisle ljudi da primam nešto k srcu - rekao je Gastoz.

Luka Vujović, na ivici suza otvorio je dušu o njegovom raskidu sa Aneli Ahmić i haosu koji se desio nakon što je ona Marku Đedoviću uputila javno izvinjenje.

Jovana Tomić Matora spremna je kao nikad pre da nastavi sa totalnim uništenjem veze Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza. Zatim se dotakla svog emotivnog odnosa sa Draganom Stojančević i problema sa njenim roditeljima.

- Danas sam ja ostala malo duže da spavam i ona je došla, probudila me i počela da plače. Ona je meni rekla: ''Volim ih najviše na svetu'', ali razmisli koliko volim tebe kada sve ovo radim. Ovo nisu stvari za zajeb*nciju, tako da sam ja sigurna sto posto u nju. Nikada je ne bih ostavila na cedilu, ali mi je teško i imam teret. Krivo mi je što ne može bar jednom da bude kako treba nešto. Volela bih da mi daju priliku da me upoznaju. Kakvo ljudo da imaju mišljenje o meni kad Stefani laže da sam je udarala u osmom mesec u trudnoće? To naravno nije istina. Nije mi bilo realno da Stefani savetuje Draganu i upućuje je kakav život ja živim - rekla je Matora,a dodala o Anđeli:

- Gastoz je meni rekao da je pričao sa Pavlom već o Anđeli i da mu je neke stvari napomenuo. On je morao da pita Anđelu za to, a ja ne verujem da bi Pavle išao do te mere da laže. Ne vidim zbog čega bi on lagao, mislim da je Anđeli glupo da ide dalje u te detalje. Meni je Anđela jasna, ali mi nije on jasan. Sve i da moj Cile iznosi za Draganu nešto, ja bih ustala i rekla: ''Je l' si ti normalan?''. On može svima da se suprodstavi, ali njemu ne može. Možda Gastoz sumnja u to, pa se ne obraća Pavlu. Mnogo kriju i lažu, ali oni su izgubili svaki kredbilitet. Ko je ona da kaže Jordanki i Eni da neće da sedi u njihovom prisustvu? Pa kako onda može da sedi u Gastozovom prisustvu?! Ja nisam znala da je Anđela toliko postala liberalna da sve trpi i da sve može. Sada mislim da sam sto posto u pravu da su u fejk u vezi. Anđela često govori da bi volela da Gastoz pobedi, on govori da mi radimo posao za njega da ga dovedemo do trona - rekla je Matora.

Dragana Stojančević je kroz suze priznala koliko joj je teško jer njena porodica ne podržava ljubavni odnos sa Jovanom Tomić Matorom.

- Iznenadila sam se, ali pozitivno i svaka im čast. Videli su kako sam podnela prvu čestitku i nisu bili oštri kao što sam očekivala, pa su bili blagi. Svaka reč me je pogodila... Ponosim se kakvi su i šta su mi sve napisali. Ja njih razumem u svakom trenutku, ali ja ne znam kako protiv svojih osećanja. Ja sam njihovo dete, zamišljali su da budem ostvarena kao sestre koje imaju puno dečice. Nikog nisu uvredili i povredili. Ja razumem celu porodicu - govorila je ona.

Stefani Grujić je ove noći govorila o vezi Jovane Tomić Matore i Dragane Stojančević. Takođe, imala je jasnu poruku za Munjinu majku povodom njenog i Dujkovićevog deteta.

Luka Vujović u svađi sa Aneli Ahmić otkrio je da mu je ona više puta tražila da joj pravi dete i da su i nakon urađenog testa ponovo imali rizične intimne odnose, zbog čega je ona doživela nervni slom i počela da urla iz petnih žila.

- Rekla si mi u utorak da završim u tebe, ti sad možeš da budeš trudna - rekao je Luka.

- Klošaru jedan - urlala je Aneli.

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja posvađali su se u izolaciji jer je on nije izmasirao kada su se dogovorili, te joj je on dao do znanja da ne želi da bude s njom i da ga ostavi na miru.

Aneli Ahmić otišla je kod Marka Đedovića da se žali na ponašanje Luke Vujovića. Ona je odlučila da ga navuče na pomirenje, kako bi dokazala da je sve slagao.

- Priča da treba da se pomiri sa gospođom, priča da je sv*šavao u mene. Ja njega ništa nisam odala šta je pisalo u pismu. Ja znam da je patološki lažov i da me je slagao sve što mi je pisao. Ja njega ništa nisam odala i ništa ti nisam rekla, kunem ti se u sve najsvetije da ga nisam izdala i samo sam za ljubomoru rekla. Kunem se da nikad neću da ga izdam. On hoće da ja njega izdam, a kunem se da neću, samo sam rekla da mi je ljubomorisao. Mene će sad da unište pitanja kako sam ga izdala. Sad ću da idem da ga navučem da se pomirimo. Papir je veliki i na zadnjoj stranici piše "Glupačo, j*bem ti mater" - govorila je Aneli.

Pokušavala je da navuče Luku Vujovića na pomirenje, ali je na kraju isponižavala samu sebe jer on nije pristao na to.

- Hoćeš da vodimo ljubav? - pitao je on.

- Može - rekla je Aneli.

- Ajde, pošto sam se zakleo u sina da pokažem kakav sam lažov. Samo da se obriješ - pričao je Luka.

