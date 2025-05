Pokušavao je da se ubije, ja sam ga sprečila! Mimas otkrila sve o Grujinim dugovima, živeli su u strahu, evo koliko duguje! (VIDEO)

Šok ispovest Milane Šarac Mimas!

Milana Šarac Mimas sedela je u Pabu sa Lepim Mićom i Ivanijom Bajić. Započeli su razgovor o njenom bivšem partneru Nikoli Grujiću Gruji, kada je otkrila skandalozne informacije o njegovim dugovima.

- Ti Mrvici trebaš da digneš spomenik jer ti je otvorila oči - rekao je Mića.

- Ju! Nije mi ona ništa uradila. Ja sa njom ne komuniciram, ne zanima me - rekla je Mimas.

- On je prešao, pomirio se i na kraju isto uradio - rekla je Ivanija.

- On je pokušao, ali nije uspeo. Ne bih se poturčio ni za suvo zlato, ali iz inata bih. E to je sad kod njega. Tek ga je sad sustiglo sve - rekao je Mića.

- Ja dečka nisam imala. Sad imam neke druge misli u glavi i preokupirana sam time - rekla je Mimas kroz smeh.

- I ti da pevaš? Da menadžerišeš malo? - pitao je Mića.

- Ma nema od toga para. Nije on neki pevač da mogu da zaradim. Gruja je svuda pevao preko mene. U Novom Pazaru je pevao jer su ga moji ljudi čuvali, on je u strahu. Da nije bilo mene ne bi imao gde da peva jer je u kamati. U Beogradu ne sme da izađe. Nisam ni znala šta su kamataši. On je to meni objasnio da čim izađemo napolje da će neko sa pištoljem - rekla je Mimas.

- On je više dužan sada nego tada - istakao je Mića.

- Kaže da je stopirao. Javio im se pre rijalitija pa su oni stopirali. Dala sam mu neke pare pred rijaliti da vrati. Dve godine živim u strahu od njega da će neko da ga rokne - rekla je Mimas.

- Ja sam čuo da je cifra ozbiljna - rekao je Mića.

- Naravno da je ozbiljna cifra. Znaš koliko sam mu para ja dala!? Auto sam prodala na brzinu, sajt što sam otvorila, pare sa računa. Pitala sam ga da li ima to kraja! Pa onda kao sve još malo, još malo. Kamata mu je rasla 1800e. To je samo kamata, ne glavnica. To je samo jedna strana, a pored toga ima još pet strana. Znam samo da je mnogo vraćao i da se zbog toga nije čuo sa svojima. Rekao je sto puta da će da se rokne, pokušavao je, a ja ga sprečavala. I tako mi je vratio na početku. Niko njega ne osuđuje, ja kriva za sve - ispričala je Mimas.

- Na godišnjem nivou kamata ide od 3 do 8%,a na Balkanu je od 5 do 10%. Za godinu dana je tebi veća kamata od glavnice, ako je deset posto. Veća od glavnice ili upola manja - rekao je Mića.

- Nikad više neću dozvoliti da me muškarac koristi - istakla je Mimas.

- Ti mi nisi jasna! Znaš to sve i ti trčiš za njim, koji si ti tek psiho - rekao je Mića.

U video - klipu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić