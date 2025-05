Dečko nema moralnu vertikalu: Jelena Govedarica žestoko osudila Gastoza, misli da Anđela samo podstiče njegove traume! (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' Stefan Kandić Kendi i Stefan Milošević Panda ugostili su Nikolu Žugića i Jelenu Govedaricu.

Da li je Gastozu ako da se izbori sa ovim ljudima ili je izgubio balans pa se pogubio?

- Dečko nema moralnu vertikalu. Kad god ljudi imaju potrebu da nekoga snažno uvrede, znači da su oni duboko u sebi nezadovoljni. Mislim da on nije zadovoljan u odnosu sa Anđelom. Partner kog izaberete je najvažniji stvar. Žena je muškarcu pasoš, a on je njoj lična karta. Izlaze na površinu samo problemi kad si nezadovoljan. Tamo gde nije lako nije ni pravo. Ako imate natezanje to je velika lekcija - rekla je Jelena.

- Ja čvrsto verujem u njihovu ljubav i mislim da će opstati. Da li ti hoćeš da kažeš da je ona u njemu probudila tu stranu pa on tako priča?

- Osoba prekoputa vas je uvek ogledalo. Imate osobu koja se nalazi sa istim programima kao vi u tom trenutku. Suprotnosti se privlače, to je u fizičkim naukama. Ljudi sa sličnim uverenjima ostaju zajedno, a privlače se slične traume. Ona njemu podiže programe na kojima treba da radi da bi našao mir. Svaki odnos ima potencijal da uspe i propadne - rekla je Jelena.

Autor: A.Anđić