ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Gastoz pogazio sve prijateljske kodekse, sateran u ćošak priznao da je Anđelu upoznao kao devojku Pavla Jovanovića! (VIDEO)

Karambol u Beloj kući!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Anđelu Đuričić, kako bi prokomentarisala žestoke uvrede koje je Nenad Marinković Gastoz uputio Lepom Mići.

- Ne dopadaju mi se uvrede ni sa jedne, ni sa druge strane. Pale su teške reči sa obe strane, imali su sukobe i ranije. Sukob je nastao jer je Mića mene vređao, krenuo je da me psuje. Ja sam mu više puta rekla da neke stvari ne treba da razgovara i da ne mora da uzvraća na taj način. Ima toliko opcija da ga provocira i ta nije potrebna, a on mi je rekao da se ne mešam i da je to njegovo. Ja sam to isto rekla i u "Šiša baru". On je moj dečko, uvek ću biti tu za njega i to se ne dovodi u pitanje. Mića je njemu psovao porodicu, psovao mog tatu, moju mamu. Ja Miću psovala nisam - govorila je Anđela.

- Mićo, kako je krenuo sukob između Anđele i tebe? - pitao je Milan Milošević.

- Kad sam ja rekao Eni da nije Aneli problem nego Luka, a ona je mene izvređala i rekla da pljujem, pa ližem. Ja sam joj na to prećutao, a onda je rekla da sam p*čka i na kraju da sam gej. Pogledaj ti glave, j*bo ti pas mater - pričao je Lepi Mića.

- Ako se nekome jede suvo meso neka dođe. J*bem ti sve po spisku - dodao je Gastoz.

- Sukob je nastao kad je došao onu noć i ja sam ga pitala zašto ga toliko mrzi i da li je zaljubljen na njega. Sve prethodno što je naveo nije istina jer smo posle toga komunicirali - rekla je Anđela.

- Ja da sam te pustio p*šala bi se po meni. Ti si ljudsko dno, pozdravi Pavla. Tek ćemo da pričamo o tebi - dodao je Lepi Mića.

- P*puši k*rac, Matora drtino - nastavio je Gastoz, a Mića je prosuo tanjir pun grickalica.

- Idi na d*kanje, g*vnaru jedan. Nabijem te na k*rac, smrdljivko - rekao je Gastoz.

- Nosiš tuđu garderobu - rekao je Mića.

- Pa ti je ni nemaš, ideš u jednoj majici pored tolike porodice i prijatelja. Ko je pustio kera? Da ga odvedemo u radionicu? - govorio je Gastoz.

- Kupljena ti je sloboda, platili su ti je. Garderoba, sloboda, sve ti je kupljeno. Ti si pseto ljudsko, p*čka ti materina. Ovo je prijatelj Pavla Jovanovića - pričao je Lepi Mića.

- Pavle je rekao da je doveo Anđelu u klub i upoznao je sa Gastozom i rekao da je to njegova devojka - rekao je Milan Milošević.

- To je rekao? Sve mi je jasno, nije rekao da je devojka - rekao je Gastoz.

- Ja sam spremna od svog novca ovde da idem na poligraf i da odgovorim na to pitanje. Ja sam spremna da odgovorim na sve pitanja za njega. On je bio gospodin dok nije išao po emisiji i pričao da sam bila sa njim. Nikad ne bih dovela u pitanje da tako nešto slažem. On meni jeste bio drugar, ništa novo nisam rekla. On je tad govorio da je to istina, a on je preokrenuo priču i imao dve - dodala je Anđela.

- Ja sam se dopisivao sa Pavlom kad je bila ovde i kad je ulazila u vezu sa Zvezdanom. Ja sam njega pitala šta to ona radi ovde. On je meni plasirao priču da su njih dvoje stvarno bili zajedno. Prva stvar koju sam ja nju pitao je da li je bila sa Pavlom. Kako je ona mogla da uđe u vezu sa Zvezdanom ako je ona njegova devojka? Ja sam nju pitao odmah za njega. Ja moram da budem g*vno jer ima slična situacija za još jednu devojku za koju je maštao da je bio sa njom, a nije. Priča za 100 evra, lažna kuma, mnogo tu ima nepravilnosti - rekao je Gastoz.

- Ja sam bila kuma na venčanju njene sestre - dodala je Đuričićeva.

- Što si je muvao ako si to znao? - pitao je Milan Milošević.

- Muvao, šta je problem? - odgovorio je on.

Autor: A. Nikolić