ISPLIVALO SVE: Gastoz i Anđela priznali da su se upoznali preko Pavla Jovanovića, ona tražila poligraf, pa udarili na pomirenje Aneli i Đedovića

Prethodnu noć u najgledanijem rijalitiju na našim prostorima, Elite, obeležio je ulazak voditelja Milana Miloševića u Belu kuću zbog emisije Pretres nedelje.

Na samom početku emisije Luka Vujović i Aneli Ahmić su trebali da objasne cimerima razlog njihovog raskida, ali nisu mogli da se usaglase.

Nakon toga se povela priča o njihovim vrelim akcijama, te je Aneli otkrila kakav je zaista Luka u krevetu.

Usledila je polemika oko čuvenog pisma, te je Marka Đedovića zanimalo gde je pismo, a Luka je otkrio da je pismo bacio.

Luka je u jednom momentu priznao da je deo pisma bio posvećen Stefanu Kariću i indirektno priznao da je on problem u njgovoj vezi sa Aneli.

Usledio je brutalan rat Marka Đedovića i Lukezbog Anelu, za koju je Šedović rekao da Luka konstatno pokušava da je ponizi. Međtum Luka je sve vreme objašnjavao Aneli da sumnja da se Đedović sprda sa njom.

Anđela Đuričić je dala svoj sud o pomirenju Đedovića i Aneli.

- Uvek ću biti na strani osobe koju neko izvređa kao Đedović. Đedović sad treba da kaže da li je izvinjenje primio kao čovek ili se sprda sa njom. Uvek ću da branim osobu koju neko onako ponizi, kao što sam branio Enu od Gastoza. Đedović je nju ponizio najstrašnije na svetu. Ona sad šuruje sa njim i prilazi, a ja sam joj rekao da je od tog trenutka za mene niko i ništa i da je ispala krpetina. Mislim da Aneli ne zna šta radi i da se pogubila - pričao je Lepi Mića.

Aneli i Đedović su nakon toga rekli da ljudi i ne znaju razlog njihove svađe, te se ona obratila svojoj sestri siti.

Tokom emisije Lepi Mića je naterao Gastoza da prizna od kada zna Anđelu, te se saznalo da je Gastoz upoznao Anđelu preko Pavla Jovanovića.

Anđela je nakon toga tražila poligraf kako bi dokazala da li je bila sa Pavlom Jovanovićem, a nakon toga su ih takmičari osudili da su najvećui foliranti.

Aneli je nakon toga dala svoj sud o ANđeli i Gastozu.-

- Mislim da je sve istina i da Anđela to krije. Ona je imala neku vezu, kombinaciju i ne bi čovek napolju toliko tvrdio. Ovde se već 15 dana potencira da je Pavle izneo dokaze, kako je ona brisala poruke i slike, a da je taj čovek sve to vratio. Ona poznaje Pavla očigledno se oglašavao i prethodnih godina i ne bi on to tvrdio. Mislim da je to istina i da dokazi napolju postoje. Koliko smo čuli Anđela je bila pijana, ona voli da pravi scene, pa ni trezna ne zna gde udara. Fascinantan je Gastoz koji kao nije znao ko je Anđela, pije sa njoj čaj, snimka filmske scene na klupici, a već je pisao Pavlu za Anđelu. Odakle mu pameti da prijatelju koji mu je pozajmljivao kola za spotove i ovde razmišlja kako da smuva Anđelu. Njihove face kad je razotkriveno, pa nikad to niste spomenuli. Pričali ste da se ne poznajete i vidi molim te odmah krenuo da muva devojku svog prijatelja - govorila je Aneli.

Ena Čolić je svojim komentarom totalno ponizila Anđelu, te je napravila pometnju u Eliti.

Milena Kačavenda se sukobila sa Marko Stefanovićem zbog njegovog ponašanja prema takmičarkam.

Tokom emisije se potegla tema i o prošlosti Sanje Grujić, te su takmičari skočili na nju.

Anđela Đuričić slomila se tokom emisije "Pretres nedelje" nakon sukoba sa Enom Čolić. Nenad Marinković Gastoz pokušava je da je smiri, ali mu to nije polazilo za rukom, pa mu je Anđela žestoko odbrusila.

Voditelj Milan Milošević saopštio je da je Aneli Ahmić na drugom mestu na anketi za osobu sa najmanje samopoštovanja, dok je prvo mesto zauzela Ena Čolić,.

Autor: N.B.