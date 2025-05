SANDRA JE SLABIJA, ANELI JE JAČA: MC Alex iznela svoje mišljenje o ljubavnom trouglu o kojem bruje svi, evo šta kaže o Lukinom ocu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U emisiji "Pitam za druga" Panda i Anastasija ugostili su bivšu zadrugarku Mc Alex jednu od nekadašnjih ljubavi Jovane Tomić Matore.

Da li si ispratila temu od sinoć Luke i Aneli? - upitali su Anastasija i Panda.

- Alex je odgovorila da ona nije iskrena prema Luki, da je sujetna zbog Sandre i non stop se vraća na tu temu, očigledno se Aneli nečega plaši - rekla je Alex.

- Mnogo stvari su ispričali da im i ja ne verujem - rekao je Panda.

- To je sve rijaliti, Sandra nije jaka kao igrač dok Aneli jeste - rekla je Alex.

- Aneli je imala više veza spremniji je na to Luka - rekla je Alex.

- Mislim da Baja muti opasno, i mislim da tu neka ženska sujeta uvek proradi - rekla je Alex i dodala da Luki smeta sto se njegov otac Baja meša.

- Nedavno su radili test Aneli i Luka i gde smo sinoć videli da je on išao do kraja -upitala je Anastasija - Ja verujem više Luki i da li ima spiralu ili ne to ona zna mislim da samo želi da ga zadrži nekim činom - rekla je Alex.

Detaljnije pogledajte u videu u nastavku:

Autor: Pink.rs