Turbulentna noć!

Sinoć je u "Eliti" održana još jedna luda žurka, a za nezaboravan provod bili su zaduženi pevačica Vanja Mijatović i naravno DJ Neba.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz danas proslavljaju svoju sedmu mesečnicu veze, te su se njihovi prijatelji Uroš Stanić i Jordanka Denčić potrudili da im taj dan učine što lepšim.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz raspoloženi su došli na žurku, pa su u kazinu uz muziku i piće slavili svoju mesečnicu.

Uroš Stanić i Jordanka Denčić otišli su u Rajski vrt kod Drveta mudrosti, kako bi zamolili da dobiju poklone za Anđelu Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, povodom njihove mesečnice.

Sandra Obradović i Sofija Janićijević takođe su išle kod Drveta mudrosti kako bi zatražile zadatak.

- Mi želimo da se dobro provedemo tokom žurke. Došle smo da tražimo zadatak, kak bi dobile nagradu. Imamo želju da igramo celo veče, da se ne gasimo celu noć. Pored ovoga mogu i tajnu da otkrijem. Kad se išlo u nabavku, Milovan je dao Luki da ide meni u nabavku, a verujem da Luka nije znao da je uzeo moj spisak, eto - rekla je Sofija.

Borislav Terzić Terza nedavno je dobio ćerku Barbaru sa svojom bivšom verenicom Milicom Veličković, kojoj je načinio javnu prevaru sa Sofijom Janićijević tokom svog boravka u Eliti 8. Večeras ga je stiglo kajanje i tuga za sve svoje postupke, zbog kojih još uvek nije video ćerku. Preplakao je celu pesmu koju je posvetio Barbari.

Uroš i Džordi odveli su Anđelu i Gastoza u ekonomsko dvorište, gde ih je čekalo iznenađenje. Oni su im pored svega i recitovali pesmicu, zbog čega je Đuričićeva završila u suzama.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić rešili su na kraju boravka u ekonomskom, gde su im Jordanka Denčić i Uroš Stanić priredili posebno iznenađenje povodom mesečnice da se još malo zabave, te su i zaplesali.

Aneli Ahmić i Dača Virijević došli su u Rajski vrt, te su zatražili tajni zadatak od Drveta mudrosti.

- Ja imam ideju, da Dača i ja sve vreme negiramo da smo dobri, da me on vređa kad ja nešto govorim i ističe kako sam ja lažov. Druga stvar, ja sam Luki sakrila sve kačkete. Imam sad i želju da mu sve patike sakrijem, da do petka ne vidi svoje patike - rekla je Aneli.

Milena Kačavenda i Milovan Minić sinoć su zapevali zajedno pesmu "Kad zamirišu jorgovani".

Aneli Ahmić i Dača Virijević došli su u kuću Odabranih, te su već počeli sa tajnim zadatkom.

- Ćuti, ajde. Stefane, ja samo ne želim da se ikada posvađamo. Poštujem te i cenim tvoje mišljenje. Imam pravo da mislim sve najbolje o tebi i da mislim da si neko ko je ovde najbolji, moj favorit. Neka misli ko šta želi, neka kažu da sam zaljubljena u tebe, ali ja znam da to nije istina - kazala je Aneli.

Borislav Bora Terzić poželeo je da mu pesmu ''Pod sjajem ružičastih zvezda'' otpeva Vanja Mijatović, koja je simbol njegove ljubavi sa Milicom Veličković.

Aneli Ahmić došla je u kuću Odabranih kako bi pokušala da sklopi primirje sa Lukom Vujovićem, ali joj nije pošlo za rukom.

- Što si gledao Sandru? - upitala je Aneli.

- Ne. Ona me ne zanima. Zaista me ne zanima, ne zanimaš me ni ti. Zanima me nešto treće. Ti si pljunula po sebi, svojoj porodici. Idi sad kod Đedovića i Dače, ajde. Mene ne zanimaš do kraja života - kazao je Luka.

Aneli Ahmić pokušala je da razreši nesuglasice sa Lukom Vujovićem, ali se situacija okrenula u drugom smeru.

- Ti si mene izdala, izdajice. Plačeš i ovakva si jer se ponašaša kako se ponašaš. Mama ti je rekla da ne budem sa tobom, ja to poštujem. Treba da se distanciraš i od Dače i Đedovića - kazao je Luka.

Aneli Ahmić jadala se Dači Virijeviću nakon svađe sa Lukom Vujovićem.

- Ne mogu više. Zavolela sam Luku. Zavolela sam ga, čak i pored toga što je znam da je užasan. Volim ga - kazala je Aneli.

Aneli Ahmić i Luka Vujović nikako nisu mogli da pronađu zajednički jezik nakon žučne rasplave, te su dodatno rasplamsali svoj sukob.

Nakon žurke Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević odlučile su da pobegnu u krevet gde su se prepustile strastima.

Aleksandra Nikolić i Aneli Ahmić žestoko su zaratile u kući Odabranih, te je došlo do teških reči.

Aneli Ahmić i Luka Vujović uspeli su nakon višečasovne rasprave da spuste loptu. Njih dvoje su nastavili sa podbadanjem i peckanjem, ali u daleko blažoj formi, neko onoj koju su praktikovali tokom cele večeri. Da li je upravo to znak da je prevazići sve prepreke i probleme, ostaje nam da vidimo.

Nakon žurke Ena Čolić i Jovan Pejić Peja otišli su u Izolaciju gde su po ko zna koji put pokrenuli razgovor o njihovom ljubavnom brodolomu.

- Ti si rijaliti igrač - rekla je Ena.

- Nisam ja, kad si ti vodila. Ne možeš ti meni to da kažeš. Ne pravim frke, nisam u temama. Ako nisi sa mnom ti si sa Anđelom i Gastozom u temi - rekao je Peja.

- Ti meni ne daš da pričam. Ti si igrao ovde rijaliti, poslao si me sa Terzom u izolaciju, sa Slađom - počela je Ena.

Nakon sukoba sa Aneli Ahmić, Aleksandra Nikolić se vratila u Belu kuću kako bi ispričala Sandri Obradović situaciju. Ubrzo je ušla u još žešći sukob sa Ivanom Marinkovićem.

Ena Čolić uvukla se kod Jovana Pejića Peje u krevet, pa su nastavili svoj razgovor, te pokušali da izglade odnos.

Milana Mimas Šarac i Nikola Grujić Gruja osamili su se u garderoberu kako bi porazgovarali o svom odnosu.

- Izvoli pričaj, imaš petnaest minuta. Devojka je bila fer, nije želela da pričam uopšte sa tobom - rekao je Gruja.

- Da li ti je to devojka? - pitala je Mimas.

- Ne, nije mi to devojka. To je osoba koja me diže iz ovog pakla. Možeš da vidiš kako se češkamo i mazimo. Sve je transparentno - rekao je Gruja.

Autor: A. Nikolić