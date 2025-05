Gastozu prekipelo! Razvezao jezik i obratio se Pavlu Jovanoviću brutalnim rečima: O kojim kodeksima mi pričamo?! (VIDEO)

Više neće da ćuti!

U toku je radio-emisija "Amnezija" voditelji Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza ugostili su Anđelu Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza. Oni su prvo prokomentarisali iznenađenje za mesečnicu, a onda ostale teme koje su obeležile prethodne dane.

- Sinoć sam pitao Anđelu na žurki da li se seća kod Drveta da smo se ljubili pet minuta kod Drveta za flašu vina? Žvalili smo se kao idioti - smejao se Gastoz.

- Gastoze, da li si završio sukob sa Mićom? - pitao je Munja.

- Ne znam, trenutno ga nemam u glavi. Kažu da sam uzrujao naciju jer sam vređao Miću, ali ne znam kako se nije uzrujala povodom onoga što je Mića rekao Anđeli? Ko god mi od tih ljudi bude rekao: "Sram te bilo" njemu ću da dam 100 evra, a ko mi bude rekao: "Bravo, treba da staneš uz svoju devojku i trebao si još više", njemu ću 1 evro, pa da vidim ko je to meni rekao. Ja sa nacijom sigurno neću da ručavam, nego sa Anđelom. Ja reči ne biram. Ovo malo p*derski zvuči, ali čuo sam da ste pomenuli da sam pomenuo njegovu unuku, a ja sam rekao sve što mu je milo, pa vama mašti na volju, a vi ne prebacujte na mene. Ja sve znam da kažem, pričam 33 godine i znam da se izražavam i psujem. Šta sam rekao stojim iza toga, a šta dodajete to je vaša slobodna volja i to je malo bolesno. Samo da se prisetimo da su ovo moje tradicionalne psovke, tako smo ovde naučili - govorio je Gastoz.

- Ajde da pričamo o Pavlu koji je imao najlepše mišljenje o Anđeli. Evo ja sam prekršio kodeks, a on ide po televiziji i daje dokaze. On sad ide i daje dokaze, da je koristila auto i sad svaka šuša može da priča da je nju j*bao Pavle, ako je to kodeks svaka čast momku i legendi. On je muškarčina, a ja sam prekršio kodekse. Mislio si o njoj sve najlepše, a sad svaša šuša ispira usta - nastavio je Gastoz.

- Kako to da ste se upoznali pre Elite? - pitao je Terza.

- Kao što sam se upoznao sa Anđelom i stisnuo joj ruku tako sam se upoznao i sa Sanjom, ali za razliku od Anđele sa Sanjom sam progovorio jednu i po rečenicu. Šta vama nije jasno da sam rekao da sam bio u žiriju i na RED tv da sam rekao da je prelepa. Ja kad bih rekao gde sam upoznao Anđelu morao bih da provučem i najbitnijeg čoveka na Balkanu Pavla Jovanovića. Opet je došlo na to, samo nisam hteo da provlačim momka i to je moje pravo. Ako na osnovu stiska ruke sam upoznao osobu toliko da mi to zamerate, ja onda znam ceo svet jer gde god da uđem pozdravim se - dodao je Gastoz.

- Ti si došao i znao da mu je bila devojka, a ti si krenuo da je muvaš. Da li ste pričali o tome?

- Ne, odmah sam krenuo da je muvam. Znate kakva je Anđela i koliko sam se trudio da joj se približim, a ne da je pitam za nešto iz privatnog života. Kad sam se približio naravno da sam je pitao, a ona se devojka šokirala. Donesite konpac i vešite me, a šta ćemo za njega? Što nije ispao stariji lik iz grada i rekao: "Bili ili ne naša stvar, sad je srećna sa mojim drugom", a ne da priča da je bio sa njom. O kojim kodeksima mi pričamo? - govorio je Gastoz.

- Anđela, šta je glavni problem sa Enom? Da li je to Gastoz ili ne te simpatiše od samog početka? - pitao je Munja.

- Ne znam ni kako se devojka ubacila, ne sećam se ni da sam je provukla. Ona se iskompleksirala otkako je Baki rekao nešto za Peju i mene. Baš me briga, svaki put kad me vređa ja ću da uzvratim, ali teško je uzvratiti na njene kompleksne uvrede - dodala je Anđela.

Anđela je komentarisala krah njenog prijateljstva sa Lepim Mićom.

- Ima pravo da ne vidi njega kao dobar izbor, ali mnogo gori su mu bili dobar izbor, pa mi se to ne poklapa. To je njegovo loše mišljenje o Gasotzu koje ima od samog početka. Smetalo mi je omalovažavanje naše veze. Zasmetalo mi je da će da me šutne čim prvi put bude imao s*ks sa mnom, šta sam ja neki objekat? Mene to vređa. Ako smo Matoroj zamerali da vređa mene kao njegov prijatelj vidim da niko ne zamera što je Mića kao moj prijatelj vređao mog partnera. Meni je nepoštovanje naše veze jako smetalo i to što ima animozitet prema Gastozu. Ušli su u veži sukob zbog mene. Ne dopada mi se, ne opravdavam sa obe strane i ne bih volela da se nastavi, ali ne mogu ja nikoga da kontrolišem - pričala je Anđela.

- Ako dođe na Mićino posle rijaltija da ne budete zajedno da li ćeš imati potrebu da mu kažeš da je bio u pravu i da razgovaraš sa njim ili ste završili? - pitao je Munja.

- Moram samo još da kažem da mi je zasmetalo kad mi je pomenuo tatu otkako mi je došla čestitka. Ja nekome da kažem izvini i da je bio u pravu? Ne! Prešao je limit, nikad neću preći - rekla je Anđela.

- Ja sam je to pitao. Rekao sam neka ispadne stariji i neka je uhvati za ruku i kaže nešto kao što je veliki dobri Mića rekao i da li bi se tad pomirila sa njim, a ona je rekla da posle pominjanja oca ne bi nikad u životu. Ja sam se malo šokirao, ali me je mnogo više oduševila. Svaka čast - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić