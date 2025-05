Može i treba da ga vređa: Đedović otkrio da je Pavle Jovanović bio sinonim za laž, pa podržao Gastoza da nastavi da ga gazi! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je radio-emisija "Amnezija" voditelji Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza ugostili su Marka Đedovića koji je progovorio o svojoj svađi sa Aneli Ahmić, a potom i o sukobu Pavla Jovanovića i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Đedoviću kako gledaš na to što Luka i Aneli razgovaraju? - upitao je Munja.

- Nemam ništa protiv, ja sam i za to. Meni je i normalno da oni razgovaraju i to, a ja nisam oni. Ja ne znam šta je Luka zamerao Aneli za mene, ona je meni rekla samo šta piše na papiru i to je to - rekao je Đedović.

- Da li i dalje misliš ono što si rekao Aneli u svađi? - upitao je Munja.

- Nešto da, nešto ne, ali o tome ćemo ona i ja pričati. Ja njoj opraštam sve što je u besu rekla za mene. Ja nisam idealan tip za teme jer ja umem da ne upadam u reč, umem da gledam ljude kako ispadaju budale i da im se kezim u facu, zato sam i ovde - rekao je Đedović.

- Ko je ispao budala i ko nema kodekse u odnosu Pavla i Gastoza? - upitao je Terza.

- Prvo moramo da razlikujemo dve stvari, a to su da li je to istina?! Ako uzimamo kao tvrdnju da je istina, onda je istina sve što se priča o vama napolju. Ja kada sam bio napolju, on to nije pričao - rekao je Đedović.

- Kako to da si druge stvari komentarisao kao tvrdnju, a ovu ne? - upitao je Munjez.

- Šta?! Nisam tako komentarisao ništa. Ukoliko je to istina, onda Gastoz nije ispao prijatelj prema Pavlu. Meni je samo najjače što ljudi koji su pričali da je Pavle Jovanović sinonim za laž, a sada tvrde da je ovo istina. Sve je proverljivo, videćemo. Na osnovu onoga što godinama slušam ovde o Pavlu, čuo sam da je on najveći lažov svih vremena - rekao je Đedović.

- Da li smatraš da Gastoz pravi grešku time što blati Pavla? - upitao je Munjez.

- Ne bi neko ovde ušao i lagao. Ja sam siguran da je on to izjavio, a da li je to istina ili laž, to je druga priča. Na osnovu toga što je Pavle izjavio, Gastoz ima pravo da ga blati napolju. Može i treba da ga vređa Gastoz - rekao je Đedović.

- Šta misliš o Mimas i Gruji? - upitao je Munjez.

- Što se mene tiče, mislim da su za hitnu hospitalizaciju - rekao je Đedović.

