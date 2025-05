Anđela ostala u potpunom šoku: Saznala kakav je pakao čeka od Gastoza posle Elite, u sve upletena bivša! (VIDEO)

Preokret!

Voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je takmičarima da će danas odgovarati na dva pitanja, prvo je: Šta vam je važnije - Da vas partner nikad ne laže ili da nas laže belim lažima, a da budemo srećni? Dok je drugo pitanje: Da li je moguće da se ljudi vole iako imaju drugačije sisteme vrednosti? Anđela i Gastoz su prvi odgovarali na ovo pitanje.

- Ja više volim da znam istinu jer ne volim bele laže, pogotovo ne ovde. Ne volim bele laži uopšte i to je tako. Bele laži su mi baš ono lagano kao nešto malo, ali nešto veće ništa - rekla je Anđela.

- Nosiću fiksni po gradu da ti se javim - rekao je Gastoz.

- Zamisli da sutra bude u društvu s nekom devojkom, a da mi on ne javi - rekla je Anđela.

- Je l' stvarno misliš da ću da ti prijavljujem takve stvari? - upitao je Gastoz.

- Dogovorićemo se polako - rekla je Anđela.

- Ukoliko će nju da iznervira što joj ne javim s kim sedim, onda imam ozbiljan problem. Ja bih iskoristio bele laži ukoliko odemo na kafu i u društvu sretnemo neku moju bivšu, ne bih joj sigurno rekao da mi je bivša - rekao je Gastoz.

- Da li bi ti smetalo da ona to ne prijavi? - upitala je Dušica.

- Pa nije isto, ona meni mora to da kaže. Nama je lepo u odnosu i ona nema etiketu neke devojke koja laže i gradili smo odnos koji nam je odgovorao. Samo uskoro izlazimo napolje i moram da je pripremim na to da ćemo se mi možda naći u društvu sa nekom mojom bivšom i da joj ja to neću reći. Ja volim da cenim što ona ima distancu kada su muškarci u pitanju, tako ona mora da poštuje što ja flertujem - rekao je Gastoz.

- Sve ćemo mi to srediti - rekla je Anđela.

- Ja sam hodajuća energija, videće ona kako funkcionišem napolju - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić