Sve jeftino, skupo me koštalo: Matora žestoko ukanalila Draganu, pa se setila ovih reči Anđela Rankovića! (VIDEO)

Priznala da je Anđelo naučio bitnu stvaru!

Voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je takmičarima da će danas odgovarati na dva pitanja, prvo je: Šta vam je važnije - Da vas partner nikad ne laže ili da nas laže belim lažima, a da budemo srećni? Dok je drugo pitanje: Da li je moguće da se ljudi vole iako imaju drugačije sisteme vrednosti? Dragana i Matora naredne su imali svoje izlaganje.

- Dragana je l' ste pričali ti i Matora na temu belih laži? - upitala je Dušica.

- Da, ja sam bila ta koja je lagala, ali mislim da je bolje reći istinu nego doći do problema. Sinoć je bila bela laž da se nije napila, a ja vidim da jeste - rekla je Dragana.

- Sve jeftino, skupo me je koštalo. Ovde mora da se zna sve, moraju partneri biti iskreni. Suprotnosti se ne privlače, a ako me nešto naučio Anđelo Ranković, to je da je prva sumnja uvek istina. Ja želim vezu da mogu da jedem pljeskavicu sa lukom, da gledamo filmove iste. Ja Dragani ništa ne verujem - rekla je Matora.

- Što? - upitala je Dragana.

- Zato što je lagala. Mene je pogodilo to što je slagala za Mateju, ovde sve može da se slaže. Pošto nam je odnos na početku, više ima onih stvari zbog kojih treba da ostanem s njom, ostaću - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić