Bila sam jedina žena u gradu koja je... Milena Kačavenda progovorila o braku sa Srđanom, ovo su svi detalji! (VIDEO)

Ovako su njih dvoje funkcionisali!

Milena Kačavenda osamila se sa Markom Đedovićem ispred Bele kuće, te su porazgovarali na temu ljubavi i poverenja partnera, a u jednom momentu ona je otkrila kako je funkcionisao brak nje i Srđana Kačavende.

- Možda je zato moj brak i trajao. U početku je bila proba, proba. Ja sam ceo život jedina žena koja je mogla da se oblači kako hoće, da izlazi do kad hoće, da s tobom ode na tačku A i završi na tački B u pet ujutru. To ništa nije bilo za osudu, da on sa mnom ne priča pet dana. Ovo sada nije normalno. Žena kaže mužu da dolazi u pola 8 kući, a on počne u 7.10 da je zove da vidi da li je pošla. U pi*ku materinu - rekla je Milena.

- To dosta zavisi i od osobe s druge strane. Da li ti uliva pomirenje ili ti ne uliva?! Ili je to neka budala u koju si se slučajno zalepačio i znaš da će proći, a ne želiš da ispadneš slepac. Zaljubljenost je bolest ako se zaljubiš u neku budalu - rekao je Marko.

- Zaljubljenost mora da ima rok - rekla je Milena.

- Ima po medicini rok, dve godine najviše možeš da budeš zaljubljen - rekao je Marko.

- Ljudi oko mene se čude da sam ja solo, ali ja ne mogu da se zamislim u kr*s kombinaciji. Šok mi je da žena ode i zapije se do pet ujutru, a onda ode s nekim heroglifom - rekla je Milena.

- To nije žena, to je skot. To je sp*rmogram - rekao je Marko.

Autor: N.Panić