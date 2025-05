Ovome se niko nije nadao!

Veliša Đuričić uključio se po prvi put putem Viber poziva u emisiju ''Pitam za druga'', a voditeljka Anastasija Buđić i voditelj Stefan Milošević Panda pokušali su da izvuku što više iz njega o odnosu Anđele i Pavla Jovanovića. Naime Veliša je demantovao da je Anđela ikada bila sa Pavlom, a kako će se ova situacija dalje odvijati, ostaje nam da ispratimo.

- Da li ste vi ostali pri istom stavu da podržavate odnos Anđele i Gastoza? - upitala je Anastasija.

- Oni su jedna veza u zatvorenom prostoru i vreme će da pokaže svoje. Ja podržavam Anđelu u svakoj njenoj odluci, pogotovo u ljubavi. Ukoliko su se našli, našli su se. Ipak će nam to sve vreme pokazati. Oni su unutra okej, podržavaju se i to je okej. Mislim da su potpuno okej, a šta će biti sutra ili prekosutra to ne znam. On je nju poštovao, kao i ona njega i to je okej veza - rekao je Veliša.

- Mnogi ljudi kada je napadaju u Beloj kući, kao da neće da primete njenu promenu? - upitala je Anastasija.

- Anđela je mlada, zgodna i rečita devojka. Ona uvek mora da bude trn u oku i muškom i ženskom rodu. Traže joj najtanju tačku da bi je uvredili, ali ona je iskrena osoba koja je pogrešila i pokajala se. Ona je izmanipulisana, bila je mlada i zaljubila se - rekao je Veliša.

- Juče smo videli njene prijatelje da su im napravili iznenađenje za mesečnicu? - upitala je Anastasija.

- Emocije prorade u tim momentima, sve je uticalo na nju. Ona ima emotivnu dušu i emotivan pogled na svet, zato se i rasplakala - rekao je Veliša.

- Šta vas pogađa najviše u ovoj sezoni?! Da li možda sukob sa Lepim Mićom ili rasprave sa Gastozom? - upitala je Anastasija.

- Mića je dobar čovek i on bi joj sigurno pritekao u pomoć da joj je teško kao što je to radio u ''Zadruzi 6''. Ostali su odnosi u zatvorenom prostoru i naravno da će doći do nervoze ili nekog sukoba - rekao je Veliša.

- Deluje mi kao da vama lakše padaju stvari koje se njoj stavljaju na teret nego njoj? - upitao je Panda.

- Ja znam ko je Anđela i zato me ništa ne potresa. Mnogi pričaju da smo se mi odrekli Anđele, ali mi se ni prijatelja ne odričemo, a kamoli našeg rođenog deteta - rekao je Veliša.

- Nedavno nam je bio gost Pavle Jovanović koji je govorio da je bio sa Anđelom? - upitao je Panda.

- Vidim da on ide po emisijama, ali ne znam šta bih vam rekao. Ja sam se čuo sa njim kad je ona bila u ''Zadruzi 6'', bio mi je okej dečko, ali ovo je nepojmljivo šta je on uradio. On i da je bio sa Anđelom, trebao je da ćuti, ali on nikada nije bio sa Anđelom i ja to tvrdim. Meni Anđela sve u životu priča, to nije istina i ja to tvrdim - rekao je Veliša.

- Da li znate nešto o tome da je ona vozila njegov auto i da su stizali paketi na njegovu adresu? - upitao je Panda.

- To znam, ali o tome su već pričali. Ranije je pričao da su oni samo prijatelji, a sada je on sam sebe ukanalisao da nema dalje. Ja sam se začudio sada, ne znam šta se dešava sa momkom - rekao je Veliša.

- Anđela je otkrila da ga je tužila, traži poligraf i time želi da dokaže svoju ispravnost - rekla je Anastasija.

- Izgubio se dečko, navučen je na tanak led. Ko će s njim da bude bre sutra u životu?! Čovek koji priča o svom prijatelju, o svojoj prijateljici, meni je to strašno! Oni su se družili i vozila je njegov automobil, ali on je okrenuo priču u svoju korist. U nikakvoj vezi nisu bili, a pogotovo ne ljubavnoj i ja to tvrdim! Ja ne znam da li je on nameravao da bude sa Anđelom i verovatno ga je pogodilo što je ona sa Nenadom, pa je počeo da izmišlja priče da mu je Gastoz dužan sto evra. Neću da ulazim u odnos njega i Gastoza, ali tvrdim da Anđela nije bila s njim - rekao je Veliša.

