Vendi oplela kao nikad pre: Žestoko isponižavala Aneli jer uhodi Luku, tvrdi da nema ni D od dostojanstva! (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'', voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su Vesnu Bukilić Vendi koja je progovorila o Aneli Ahmić.

- Nema ništa gore kada žena počne da proganja muškarca, to je stvar nepoštovanja samog sebe. Ja sam iznenađena kako Aneli proganja Luku. Kad joj neko onako kaže: ''Skloni se'', a ona onako dva sata juri za njim, to je užas. Ja sam protiv proganjanja muškaraca, naravno nije ni poenta da pusti muškarca niz vodu. Nijedan muškarac ne voli da se proganja, on voli da on juri i osvaja - rekla je Vendi.

- Da li je to zbog tuge ili rijalitija? - upitao je Panda.

- Ono što je pokvareno i ljigavo je taj džoker u rukavu. Šta god da se uradi, bude izgovor: ''U rijalitiju smo'', ali rijaliti i jeste realnost. Svi njihovi postupci će pratiti njih do kraja života. Ne postoji bezgrešan čovek, ali da je neko rođen bez trunke dostojanstva, tu se pali crveni alarm - rekla je Vendi.

- Oni su se čikali cele noći - rekla je Stejsi.

- Kada čovek sebe poništava, onda uvek imaju taj džoker iz rukava. Oni nemaju, oni nisu izbrifingovani. Retko ko ima kućno vaspitanje - rekla je Vendi.

- Da li Aneli ima pravo da vređa Lukinog oca? - upitala je Stejsi.

- Nas ne može niko da uvredi, ako ne primimo tu uvredu. Vređati čoveka kojeg ne poznaješ, to nije uvreda Lukinog oca već je pokazatelj njene brbljivosti - rekla je Vendi.

Autor: N.Panić