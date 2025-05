TOTALNI KARAMBOL U ELITI: Anđela i Gastoz na stubu srama, zaratili sa pola kuće! Sinoć je palo totalno raskrinkavanje

Ovo niste smeli da propustite!

Sinoć je u rijalitiju "Elita" održana još jedna emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević na samom početku pročitao je pismo Veliko šefa u kom je saopšteno da će Rada Vasić napustiti takmičenje zbog zdravstvenih problema.

Prvo pitanja bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza, a on je dobio osudu zbog gnusnog vređanja Lepog Miće.

- Nije lepo, ali izletelo je, šta bih rekao. Situacija je bila na debati kada sam rekao Terzi da neke stavri Sofiji ne može da zameri. Suština je da to što sam ja rekao Mići ne može da se desi. To što sam ja rekao Mići nije lepo, a prijalo mi je da to kažem - rekao je Gastoz.

- Ja sam rekao moje mišljenje. Ja znam šta sam rekao, što sad ne sudite? Sram da vas bude, mene boli ku*ac, mene zaboli kada nekog cenim kao čoveka. Ovde sam od nekoh stariji po 40 godina, ja volim da on pokaže ko je. Sam će on da pokaže sve, ja sam ih podržavao prvi put kad sam bio protiv njih, odmah su skočili - rekao je Mića.

I sledeće pitanje bilo je takođe za Gastoza.

- Da li si se ti to upalio pred finale pa branišp Anđelu, a prošli utorak si se nabacivao Sofiji?

- To je baš dobro za finale, jer će ljudi videti moje iskrene emocije. Sofija je meni tiha patnja, mnogo mi je krivo što je izabrala Terzu - rekao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević postavio je naredno pitanje Jeleni Ilić i Borislavu Terziću Terzi.

- Hoipotetički kada bi sanali da su Milica Comara i Uroš u ozbiljnoj vezi, kako bi to komentarisali? - glasilo je pitanje.

- Sve najlepše im želim, Milica me ne zanima u tom smislu. Nemam ništa protiv, nek bude sa kim želi, ona me ne zanima u tom smislu, samo dete me zanima - rekao je Terza.

- Malo sam zbunjena, ako je stiglo takvo pitanje... Ona je prošle sezone pričala da joj se Uroš dopada, Terzu pravila ljubomornim sa Urožem. Ja se nadam da to nije istina, a ako jeste ne znam šta bih komentarisala. Ni u snovima ne bih pomislila na njih dvoje - rekla je Jelena.

Nakon saznanja o novom dečku svoje bivše verenice, Borislav Terzić Terza ostao je u šoku, pa je iskoristio vreme da porazgovara sa ukućanima.

Naredno pitanje bilo je za Anđelu Đuričić.

- Da li se bojiš šta će biti kad Gastoz vidi tvoje po*no klipove koje si snimala, kao što kaže Mića?

- Mića je rekao da je to moje pravo lice. Drago mi je što podržava muškarca koji je u stanju da uradi tako nešto. Štoi se tiče mog pravog lica, nek bude da je tako. Više nemam poverenje - rekla je Anđela.

- Mića je negde u krivu. Stojim iza svoje devojke, šta god da je uradila. Sad je moja - rekao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Anđeli Đuričić.

- Da li je svađa sa Lepim Mićom borba za prvo mesto? Gastoz ti ocu šalje sramne poruke i ti ništa, a onda skočiš na Miću.

- Ja sam Mićom imam svađe. Da hoću da se borim za prvo mesto ne bi bio Mića nego Đedović, jer je on po Anelinim rečima najveće zlo čovek. Oni su to rekli na način kao da je ponizio mog oca, a nije tako rekao - rekla je Anđela.

- Dragi Veliša, iz poštovanja prema vašoj čerki, iz poštovanja ću da onanišem do kraja sezone - rekao je Gastoz.

Sledeće pitanje takođe je bilo za Anđelu.

- Šta ti nije jasno i logično da devojka koja se zove Jelena ima nadimak Ena? Ako ti je to jedini argument, onda je presmešno.

- Nije mi jasno zašto se neko stidi svog imena. Smatram da joj je umetničko ime Ena. Da li umetnica što se nakon recitacija odlučila da radi u kazinu. Posle mojih golih klipova i svega treba da budem Ela. Ja sam Anđela ponosno, a ti Ena sramno - rekla je Anđela.

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Dragani Stojančević.

- Lažno plačeš kao tvoj bivši dečko Bane Čolak. Nadamašila si i njega. Ti nekome pričaš kako se štiti porodica, odrone ljudski.

- Ne znam lažno da plačem. Bane mi nikad nije bio dečko. Kad mi je teško uvek zaplačem - rekla je Dragana.

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Eni Čolić i Jovanu Pejiću Peji.

- Konstatno pričate da je na vašu ljubav otucao Crni sto. Zašto dozvoljavate da najiskrenija ljubav propadne zbog Crnog stola?

- Nije samo sto. Izgubili smo se i nemamo poštovanje jedno prema drugom. Ne sviđa mi se kad se Ena prebaci. Ako odem negde gde su svi pe*-eri, neću i ja biti pe*er. Ona nema to u sebi. Ja sam čovek koji živi običan život, ne brz. Poptovanje je na prvom mestu. Bez poštovanja ne može odnos da opstane. Nisam ni ja fikus u našem odnosu. Voleli smo se, ali crni sto je i te kako uticao - rekao je Peja.

- Njemu je uvek smetao taj sto i moje ponašanje. Dala sam mu primere ljudi koji su mnogo morbidniji od mene, a on ih nije osudio - rekla je Ena.

U nastavku emisije došlo je do žestoke svađe između Aneli Ahmić i Anđele, tokom moje su jedna drugoj iznele nis prozivki.

Aleksandra Nikolić tokom emisije iskoristila je priliku da Gastozu saspe u lice svoje pravo mišljenje o njemu.

- Nemam ja baš neko mišljenje o Gastozu. Mislila sam da je bolji, ali je folirant teški. Pristrasan je i nije realan. Ponašanje mu je katastrofalno. Jako je nadmen, gleda sve sa neke visine. Mi smo svi nebitni i svi smo nule, samo je on bitan. Da ga hvalim ne mogu, ali ga ne mrzim. previše se hvali u odnosu na to kako se ponaša. On voli samo da ga hvale. Više poštujem Kordu nego tebe. Ne mislim da si vredniji od mene. Okači mačku o rep što si Gastoz - rekla je Aleksandra.

Aneli i Anđela nastavile su da ratuju, a u brutalnom sukobu jedna drugoj su iznele svih detalja iz prošlosti kojih su mogle da se sete.

U narednom pitanju Aneli Ahmić je dobila savet da se ne pravda cimerima zbog pomirenja sa Markom Đedovićem.

- Rekla sam da se neću pravdati. Ne slažem se sa Markom što je rekao da su amonijak, ali ne može mi niko određivati. Imam svoj život i ja o tome odlučujem. Ne glumim, ne foliram - rekla je Aneli.

- Amonijak, kad pilići piške i vrše veliku nuždu zajednu i zgaze napravi se tepih. Kad se podigne tepih to mnogo smrdi, tako da se slažem sa Mićom. Ta reč je Đedoviću došla na um kada je Gastoz spomenuo amonijak. Pos*ali su se i popi*ali najviše. Ne znam ko je više izgovorio goriš reči Aneli - rekao je Ivan.

Sledeće pitanje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Ako smo Enu osudili zbog loših reči izrečenih na reči ANelinog deteta, ako je Sanja blago osuđena, zašto ti nisi ustala i javno osudila svog dečka dok je psovao Miću i izgovarao da mu se je*e sve najmilije? Svi znamo da je Mića postao deda pre nekoliko meseci, da li to znači da podržavaš da tvoj dečko psuje malu bebu?

- Kad moj dečko bude direktno izgovorio uvredu, kao što je ENa imenom prozvala nečije dete ili kao što je Sanja rekla za Enino dete - rekla je Anđela.

- Ko je tebi najmiliji Anđela? Meni je moja porodica najmilija. Znači on je mislio na sve - ubacio se Karić.

Aneli Ahmić u nastavku emisije donela je odluku da uputi javno izvinjenje jer je uvredila oca Luke Vujovića.

- Samim poklonima koji su stizali ja sam se osećala jako loše. Ja ću se opet njemu izviniti jer je Luka nekim svojim postupcima to izazivao iz mene, iako mu moje izvinjenje ništa ne znači jer me nikad nije prihvatio kao Lukinu devojku - rekla je Aneli.

Mateja Matijević priznao je da li krije da je u vezi sa Sofi Tikačenko.

- Nismo ozvaničili, nismo ni u tajnoj vezi. Meni je ona sve draža, svestan sam njenih kvaliteta. Neću ući u vezu, nema šanse. Ovako mi je fenomenalno. Verujte da ćemo mnogo vremena provoditi napolju - rekao je Mateja.

Sledeće pitanje bilo je za Gastoza povodom prozivki na račun Ene Čolić.

- Gastoze, degradiraš Enu kako je nekad nešto uradila, a šta je onda tvoja devojka? Kažeš da su banane, po*nići greškice, a zašto Enino nisu greškice?

- To nije njena krivica, nego njegova. U šestoj je imala samo se*s sa svojim partnerom, a ljudi se hvataju za to kao da je ko zna šta. Ena ne može da morališe mojoj devojci jer je imala se*s pored mene, imala je i fliper varijantu sa dva drugara - rekao je Gastoz.

- Nije bio suptilan, nego je bio vrlo transparentan. To nije bio samo njen pratner. Rekao je da je rešio ovu čupavu što smrdi, kada se lomio krevet - rekla je Ena.

Matea Stanković slomila se zbog raskida sa Lazarom Čolićem Zolom i svima priznala koliko joj je to teško palo.

- Nisam neko ko uzvraća u ovim momentaima onako kako ona zaslužuje. Malo me stižu stvari iz prethodnih sezona. Deluje da sam malo hladniji, ali nisam. Ona nema nikakvu grešku prema meni. Ona me danas pita je l' patim za nekim. Razdvojila je krevete, možda je i tako bolje. Verovatno joj ne uzvraćam tu ljubav koju ona meni pruža - rekao je Zola.

- Nije bio takav na početku dok smo se muvali. Bio je maksimalno posvećen, ali sada se sve promenilo. Možda bi trebala da se ponašam drugačije, možda mu fali haos - rekla je Matea.

Autor: A. Nikolić