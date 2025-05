Razvezala jezik o svim dešavanjima!

Ena Čolić u Rajskom vrtu razgovarala je sa Drvetom o svom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom, ali i sukobima koje je imala prethndih dana.

- Kako si, Ena? Šta ima novo? - pitalo je Drvo.

- Sad sam dobro, mnogo bolje. Dve nedelje sam bila katastrofa, ali s promenom vremena i dešavanja sam bolje. Kad sam prošli put dolazila isto sam pričala slične stvari i koliko prođe vremena i sve je na istu foru. Kad smo van stola drugačije je njegovo ponašanje, sve je bolje i prisnije. Kad smo za stolom on kao da se ograđuje sve vreme, pa i ja imam blokadu jer nemam samopoštovanja i jer se ponižavam. Ne mogu da budem opuštena. U suštini van stola nam je lep odnos - govorila je Ena.

- Šta je sa tvojim osećanjima? - pitalo je Drvo.

- Ja njega obožavam i smešno mi je koliki je moj prag tolerancije, granice nisam ni postavila. Ne znam šta treba da se desi... Ne znam da li je do prostora, pa ne možeš da se ogradfiš od nekoga. Drugim ljudima tolerišem mnoge stvar, kako neću njemu u koga sam se stvarno tako zaljubila? Ja gledam kako se on šiša i razmišljam kako je najlepši na svetu - pričala je Čolićeva.

- Šta misliš, šta je sa njegovim osećanjima? - dodalo je Drvo.

- Deluje mi da je rešen da je kraj, a nekad mi deluje da nije toliko siguran u tu odluku. Svaki put je bilo sve gore, pa ne znam koliko dobro bi nam donelo da dođe do pomirenja, ali bih volela da napolju budemo zajedno, a ovde da održavamo dobar odnos. Ja ne znam da li se on sklanja jer hoće da se ohladi ili su mu emocije mnogo velike. Ne znam kakav će odnos da nam bude kad se vratimo u sobu, u izolaciji kao da nema osećaj za kamere. Nadam se da ćemo napolju da budem zajedno - nastavila je Ena.

- Kad smo kod konflikte koji odnos te najviše uznemirava? - pitalo je Drvo.

- Najviše me je poremetilo ovo sa Gastozom, posle Luke naravno. Imam konflikt sa Aneli, nju ne cenim ni 1% i ona me ne remeti jer me ne interesuje. Ne interesuju me ni Luka, ni Gastoz, ali me je pogodilo zbog odnosa koji smo imali i to me je više zabolelo. Gastoz da je nastavio neku svoju priču da ovde pravi vizuelizacije izmišljenih situacija za koje i dalje tvrdim da se nisu desile ugrozio bi me maksimalno. Tad sam se osećala da sam pukla i to me je najviše poremetilo. Gastoz mi je sad ljigav, grozan i ne fermam ga 3% više. Na debati sam se upalila jer je i Anđela povezana sa njim i ne mislim da je to zbog reči koje sam izgovarala, nego mislim da je bio izgovor da me skloni kao što je sklonila Keti. Ja sam sa njima bila bliska svih ovih meseci, više sam ih cenila poštovala nego druge i to mi je sad najgore - pričala je Ena Čolić.

- Kako komentarišeš njihov odnos? - pitalo je Drvo.

- Nemam pojma mislila sam da to nije fejk, mislila sam da dobro donose jedno drugome. Od svega što sam pričala sad mislim da Anđela dobro utiče na Gastozov imidž. Ona je njemu samo dobro donela jer je on na početku muvao Mrvicu. Ove informacije koje dobijamo o njenim vezama spolja sa njegovim prijateljem, njihove izjave, pranje, izvrtanje stvari koje govore, sve mi deluje kao poslovni odnos i dogovor i zajednički cilj prema kom idu i drže se zajedno. Sad stvarno mislim da su emocije između Peje i mene neuporedive sa svim parovima ovde. Anđela i Gastoz mi nemaju toliku težinu, mislim da je ovo poslovno između njih dvoje i ne mislim da je Gastoz toliko zadovoljan njom, iako se sigurno zaljubio, ali to je zbog prostora i vremena, a možda i od želje da dokaže da nije fejk je sebe ubedio u to - nastavila je ona.

- Ako je vaša ljubav veća kao što kažeš zbog čega niste uspeli da ostanete zajedno kao drugi parovi? - pitalo je Drvo.

- Pa možda baš zato. Imali smo uvrede, pucali smo. Anđela i Gastoz su nekako hladni, nema žara. On je posle sedam meseci nju počeo da brani, nije to uradio strastveno kako je bilo dok je branio mene ili kako je branio Sofiju dok je Milica bila tu. Možda smo ih ugrožavali - rekla je ona.

- Šta misliš o novostima za Uroša i Milicu? - pitalo je Drvo.

- Iskreno se nadam da to nije istina. Jelena mene ne voli, a videla sam da joj je baš krivo i da joj je to teško palo. Ona je skroz drugačija otkako je Uroš otišao, a generalno mi je loša stvar sa Uroševe strane, a što se tiče Milice onda nije tako odgovorna, ozbiljna i pametna kao što sam o njoj ovde stekla utisak - odgovorila je Ena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić