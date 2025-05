Razvezao jezik!

Nenad Macanović Bebica stigao je u Rajski vrt kako bi sa Drvetom komentarisao goruće teme iz Bele kuće.

- Prošlo je skoro devet meseci i sad mi je najzanimljiviji deo rijalitija. Mislim da ljudi tek sad pokazuju kakvi su, kakvo im je ponašanje i kakav im je karakter, pogotovo ovi novi učesnici. Svi su mozgom već napolju, a ovde im se dešavaju čuda - rekao je Bebica.

- Koja tema te najviše intrigira? - pitalo je Drvo.

- Gastoz i Lepi Mića, mene je to baš šokiralo i iznenadilo. Znamo svi kakav je njegov početak bio, humor. Rekao sam da će ga humor koštati i da će pući i reći o svakome šta misli. Mislim da je ovo najmorbidnije što se dešava i ovo što je rekao Mići je bili bez potrebe. On se sad posle pet meseci bori protiv nas da stane na stranu svoje devojke. Ja sam se i sa Teodorom raspravljao oko toga, ona priča da to nije Gastoz, a ja mislim da to jeste on i da mu je takav karakter. Navikao je da ima svoje poltrone i fanove koji će da ga podržavaju u budalaštinama. Najšokantnije mi je da nema ni trudnku potrebe da kaže da je pogrešio i da je preterao. Kad smo ga svi napadali i kad smo govorili da se igra sa Anđelom tad ga je Mića podržavao i govorio da ima emocije prema Anđeli - pričao je Bebica.

- Koji je pravi razlog tog sukoba? - pitalo je Drvo.

- Ja iskreno mislim da je Mića branio Anđelu i podržavao je u svemu, a sad počinje borba za mesta, pa sad radi sujeta i rivalitet između Anđele i njega i mislim da će da se vrati period kao u februaru. On je pokušao da sebe izvuče i da Anđela ostane degradirana. Anđela ima veliki deo krivice jer to nije stopirala kad je to bilo na bazenu, ona je mogla da zaustavi sve ovo što se desilo - govorio je Bebica.

- Šta kažeš na sukob Ene i Gastoza? - pitalo je Drvo.

- To je još jedna od stvari koje je Gastoz pogazio. Videli smo šta je rekao za Enu. Svestan je bio kad je rekao da je imala kontakt sa njegovim mrtvim telom, posle toga je moga da bude isprskan, pa je rekao da je krik njen njega probudio iz sna. On je izdao svog prijatelja za kog je govorio da su bili na Fejsu brat i sestra. To govori da nikoga ne vidi i ne doživljava kao prijatelja nego koristi sve ljude kao što ovde radi cele sezone. On nije tu pokazao ni lojalnost, ni stav koji je držao da šmeker ne treba da priča o devojkama - nastavio je Bebica.

- Ne mogu da te ne pitam o tvom i Teodorinom odnosu - dodalo je Drvo.

- Teodora i ja smo još malo 19 meseci u vezi, druga sezona kako smo ovde na imanju. Sramota me je određenih situacija koje ona dopusti. Sećam se kad smo ulazili da sam rekao da ne postoji šansa da se nešto desi, a dešavalo se. Toga je mene stvarno blam i iskreni sam se nadao da neće doći do toga. Ja sam mogao da stavim ruku na panj, ali stvari su se ponovo desile - odgovorio je on.

- Milica je tvoja drugarica, šta kažeš na ono što se pričala o njoj za Uroša? - pitalo je Drvo.

- Uglavnom se ispostavilo da su hipotetička pitanja tačna, ali meni nikako ne ide Uroš uz Milicu. Ne verujem da su u vezi, nikako mi ne ide uz nju Uroš. Prošle godine jeste bio taj san, priča oko toga, ali ne verujem da je to istina - rekao je on.

Autor: A. Nikolić