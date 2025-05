Žestoko razvezale jezike!

U emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji voditelji Jovan Ilić i Stefan Milošević Panda ugostili su tiktokerku Dinu Terzin i bivšu zadrugarku Anju Todorović.

Na samom početku Dina je progovorila o afertu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, gde se ljubila sa njim.

- Dina, hoćemo konačno da raščivijamo tu aferu? - pitao je Joca.

- Sve je počelo kad sam došla na nastup, imam ulaz u bekstejdž i prišla sam da pitam da li mu treba piće i tako smo se zbližili. On je opušten, zabavan i baš je super lik. Ja sam njega pozvala u stan kod mog prijatelja da nastavimo. Pozvala sam ga, ona je pristao. Tu je bilo dosta mojih drugarica, uklopio se u celo društvo. On je stvarno smešan lik, svidelo mi se što ja harizmatičan. Mi smo se poljubili par puta na blic, ništa ozbiljno nije bilo - govorila je Dina.

- Je l' navaljivao da budete intimni? - pitao je Joca.

- Ne, ja nisam devojka da legnem sa nekim koga ne poznajem. To je sve bila šala. Mi imamo klip kako igramo na bini i tako je sve počelo. Sve je bila šala - odgovorila je ona.

- Kažu da voli da popije, je l' to veče bio takav? - pitao je voditelj.

- Nije bio unezveren, bio je normalan. Ja ne idem po afterima. On je baš bio kao i mi sad, tako smo sedeli tamo - rekla je Dina Terzin.

- Anja, kako ga ti poznaješ? - pitao je Joca.

- Ja ga ne znam sa aftera, znam ga sa rođendana. Super dečko, pozitivan, imamo neko zajedničko društvo. Upoznala sam se sa svima iz poštovanja - odgovorila je Anja.

- Kako ti deluje Gastoz u rijalitiju? - upitao je Joca.

- Izuetno kvalitetan igrač, on nije glup. Jako je proračunat, zna kad šta treba da kaže i uradi i zato mislim da je osvojio srca ljudi. Deluje mi da ga je Anđela privukla. O Anđeli imammišljenje da je ona dobra devojka, desile su joj se greške i svima se dešava, ali svako ima po neku grešku i niko nije najčistiji na svet. Ona nije toliko pokvarena, samo ne da na sebe, pa to ljude povredi. Smatram da nije toliko loša - govorila je Dina.

- Šta misliš o njoj i Pavlu? - pitao je voditelj.

- Čula sam da je on njen sponzor, ispratila sam to malo. Mislim da je ona jako istrumirana i da se plaši da je Gastoz ne povredi. Ne verujem da bi neko sve to slagao, ako ima papire verujem njemu. Ja razumem i nju, ona je baš istrumirana i mislim da se baš plaši da se Gastoz ne naljuti i krene da joj radi stvari kao Zvezdan. Nije u redu da ga laže, bolje reći istinu i najgoru na svetu. Ništa neće postići, brzo će oni izaći. Moje mišljenje je da neće opstati, a ja se nadam se da se on skrasio, ali mi to ne deluje da će trajati večno. Ja bih volela da to traje - rekla je Dina Terzin.

- Pavle je moj drugar godinama, ja sam ga zvala kad je bilo to sa Anđelom i zvala sam ga na moj rođendan. Mi smo sedeli na piću, on mi se izvinio jer nije došao, a ona mi je rekla: "Beži bre, Anđela mi je ljubomorisala jer sad živi kod mene u stanu". Ja sad moram da potvrdim to što znam jer sam ćutala tri godine. Rekao mi je da je živela kod njega, pokazivao mi je slike kako je na kvadu slikao on nju, ona njega. Mi se znamo otkako sam izašla iz rijalitija - pričala je Anja.

Autor: A. Nikolić