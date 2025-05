Šta Pejina bivša devojka misli o Eni Čolić? U programu uživo isplivale informacije iz prve ruke! (VIDEO)

Tiktokerka Dina Terzin obelodanila detalje koje do sad niste znali!

U emisiji "Pitam za druga" tiktokera Dina Terzin u razgovoru sa voditeljima Jovanom Ilićem i Stefanom Miloševićem Pandom razgvarala je o Jovanu Pejiću Peji i njegovoj bivšoj devojci, sa kojom je raskinuo pred ulazak u "Elitu".

- Peja je moj prijatelj, moja familija i upoznali smo se preko moje drugarice i ona je bila sa njim. Ona je predobra devojkai devojka za primer. Peja je pored nje baš bio srećan, bili su srećni - pričala je Dina.

- Je l' on sa njom raskinuo zbog Elite? - pitao je Joca.

- Da, ja mislim. Baš smo se videle pre par dana. Ona meni ne da da komentarišem njeno mišljenje, ne želim da je razapinju. Ona je devojka za primer, sve kontra od Ene. Ne znam kako se desio spoj Ene i Peje, ona je šokirana. Njihova veza je stvarno bila divna, bar dok sam ja sa njima provodila vreme. Ne poznajem Peju u ovakvom izdanju, ali mi liči na njega. Uvek je bio vezan za mamu. Ja smatram da Ena preteruje i ja prva ne bih bila sa takvom osobom. Meni neko tako za mami da odbrusio, odbrusila bih 10 puta gore. Ne znam kako ona misli da može da bude prihvaćena posle svega toga, meni je to baš bezveze - rekla je Dina.

- Je l' Pejine devojke liče na Enu? - upitao je Joca.

- Baš ne, Ena i ona ne mogu nikako da se uporede, pa čak nemaju ni istu boju kose. On je mamino dete, voli je najviše i neka Ena ne može njega da promeni. On je dečko za primer, ovo mu nije trebalo. On ne ide uz tako buntovnu devojko, smatram da mu je ovo bio promašaj - rekla je Dina.

- Da li je on napolju igrao tikete i rulet? - upitao je voditelj.

- Nikad, koliko ja znam. Mi nikad nismo bili u kladionici, niti bih sedela tamo - odgovorila je ona.

- Zašto nisu ostali zajedno ako je idilično? - pitao je Panda.

- Devojka ima svoje kvalitete i neće da razmišlja šta će se desiti. On da nije ušao u rijaliti i dalje bi bilo zajedno. Njemju će biti žao, sigurno će probati da se javi. Takva devojka kao što je ona... Posle svega se neće pomiriti, ali da nije imao nikoga mislim da bi se pomirila - rekla je Dina.

Autor: A. Nikolić