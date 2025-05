Priča je klimava, što nije dao slike? Tozla otkrio šta mu je Pavle pričao o Anđeli i Gastozu, ovo su detalji o noći upoznavanja pre Elite! (VIDEO)

Informacije iz prve ruke!

U emisiju "Pitam za druga" koja se emituje na RED televiziji uključio se muzičar i najbolji drug Nenada Marinkovića Gastoza, Damjan Čarapić, poznatiji kao Tozla.

On je u razgovoru sa voditeljima Stefanom Miloševićem Pandom i Jovanom Ilićem komentarisao haos koji se poslednjih dana dešava oko Gastoza i Anđele Đuričić.

- Sve ovo što se dešavalo oko Pavla, Anđele i Gastoza, šta ti kažeš? - pitao je Joca.

- Ne znam, slučajno sam sreo Pavla na sajmu automobila i rekao sam mu samo o rijalitiju da ne pričamo. Kad su se Gale i Anđela upoznali bio sam sa njima kod Mace na stand up-u. Video sam da je to Gale pominjao, mi sa njima nismo bili za stolom, niti se zadržavali. To mogu da kažem iz prve ruke - pričao je Tozla.

- Da li znaš da su tad bili zajedno? - pitao je Joca.

- Nisam znao, ja to prvi put saznajem od Pavla. Znam samo da je bilo par ljudi, ja se čak ni Anđele ne sećam za stolom. Ne sećam se da je bilo neke razmene emocija, nije se niko žvalavio ispred nas -

- Ako se ispostavi da je tačno, kako komentarišeš? - upitao je voditelj.

- Mi možemo samo da nagađamo, i ta tema je najbolja kad izađu. Ako ona izaziva poligraf ne verujem da laže, a opet ne verujem da laže ni Pavle. Samo mi je čudno što on nije dao nijednu sliku da se ljube, ja sa svakom parnterkom imam neku malo intimniju sliku. Anđela kod sebe nema telefon i ne može da dokaže, a Pavle ima i ja bih na njeogvom mestu pokazao 10 slika kako se ljubimo i zapušio usta svima. Priča je malo klimava. Možda neće javno da šeruje, ali ako forsira već toliko onda bi bilo najbolje. Tu mi je priča klimava i to mi ne pije vodu. Ja sam punomoć za kola davao od rodbine, bivših devojaka, prijatelja. On ima američke table i ko god da vozi njegov auto mora da ima punomoć - dodao je Tozla.

- Žao mi je što je došlo do njihovog konflikta, rekao sam da se iskulira i sačeka da izađe. Gale i ja nikad nismo pomenuli Anđelu, a pričamo o svemu. Mislim da je Gale imao neke skrivene emocije on bi meni to rekao još tu noć kad smo bili. Nije da ga branim, nego pričam kako je bilo - nastavio je Tozla.

- Spekuliše se oko 100 evra da li je moguće da je zato došlo do svađe? - pitao je Joca.

- Meni je ta priča glupa u osnovi, to sam isto pričao sa Pavlom. Nema logike jer Gale ostavlja 100e bakšiša kad odemo na girice na zemunski kej i dve koka kole. On isto voli kad se dogovori da bude tako, on je definicija nekog ko nije stipsa i nikad ne bi napravio problem za 100 evra. Meni je Pavle tad rekao: "Mislim da je hteo da me zavrne za 100 evra", a on svim ljudima koje poznaje i ne poznaje plačao ručkove, pića, to stvarno tako jeste. On je preterano galantan.Glupo je takvom liku da se stavljaju u torbu neke stvari. Pavle verovatno nije dobro procenio situaciju i mislim da je nastao nesporazum. Pre bih rekao da Pavle ima potrebu da se pojavi da priča o nekim stvarima, nego što je 100 evra problem - pričao je Tozla.

