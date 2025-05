Ja sam princeza, a ne Pepeljuga: Sanja ponovo isponižavala Marka, on je brutalno osudio, pa Mimas zadala poslednji udarac! (VIDEO)

Haos kreće!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip gde Marko Stefanović govori Sanji Grujić da će je šutnuti u du*e ako nastavi sa lošim ponašanjem.

- Ostavljam prostora da svako tumači kako želi. Jasan je klip. Meni to nije zaparalo uši nego Markove rečenice. Sve mi je zaparalo uši, a moje mi nije ništa zaparalo uši. Zabolelo me sve od početka do kraja. Taj dan ga nisam ni slušala jer sam mislila da je izrevoltiran. Vrlo teške rečenice koje imaju značaj i odjek. šta bi bilo da izgovaram ono što izgovaraju drugi. Da smo se gurali i štipali rečenica bi imala nekog smisla. Meni je bila više šala, a on je protumačio na pogrešan način. Mislim da obezbeđenje treba više Eni - rekla je Sanja.

- Već sam istakla da ne verujem da je nju Marko pretukao kako je ona meni napisala. Nikola kad god je došao kod mene u Šid spavao je kod mene - rekla je Mimas.

- Imali su okršaj u separeu kad se pojavio taj dečko - rekla je Sanja.

- Ona radi ovo stalno. Tako je verovatno i meni poslala da bi nju odvukla. On ništa nije rekao pogreško što ne bi neko rekao kad se devojka ovako ponaša. Polako pucaju, uskoro će doći do kraja. Ima veze nešto sa Sofijom. Mislim da se dešava nešto izneđu Marka i Sofije, ali videćemo još je možda rano. Napolju nikad nije bio idiličan odnos - rekla je Mimas.

- Kad je ona njega vređala, on je uvek izvlačio. Ovo je vrlo pokvarneo sa njene strane. Za spremanje ručka, on je opet ustao i odbranio. Marko je kriv za sve to jer trpi. Od februara to ne funkcioniše ništa. Kad god je spremala nešto da jede, pričala je nešto u sebi i prebacivala. Mene je odmah povezalo na priču sa bazenom gde ja ne verujem da se to desilo. Kvarno je. Polako se pakuje i dolazi na to da smo mi pričali Marku da ga pakuje i da ga predstavlja kao nasilnika. Upravo ej to pokazala ovim postupkom - rekao je Bebica.

- Složio bih se sa Bebicom da sam ja više puta štitio naš odnos. Sad se ponovo bazirala na to šta sam ja njoj rekao, ja bih sad mogao ovde da pričam šta je ona meni sve rekla. Došao sam i pitao da mi napraviš sendviče, a ti si mi rekla: "Moram samo da spavam", to je jako ružno. Više me pogdilo što je htela da skrene priču na to šta je suština svađe. Ona je prva rekla: "Aha, nervozan si, šetaju ovde", ona upliće treću osobu - rekao je Marko.

- Njegovo je klasičan bes, a ne nervoza. Ja sam princeza, nisam pepeljuga. Nikad u životu neću kuvati nekome, neka kuva ko hoće - rekla je Sanja.

- Podseća me na ovo što Aneli radi Luki, samo još gora verzija - rekla je Ena.

- Jedino sam sebe mogu da napravim lošim. Malo me pogodilo što si ustala i rekla tako. Ne tražim krivca u tebi, gori sam ovde ja. Ali mora da shvatiš da sam neko ko je više stvari istrpeo i odbranio. To za dete sam objašnjavao njenu rečenicu koja nije imala razlog da se nađe u raspravi. U meni izazove da ja tako nešto kažem. Čemu ubacivanja trećih osoba? Da je rekla da je trebala da napravi, ništa se ne bi desilo. možda sam se i ja osetio drugačije. Ponizi svog dečka. Je l' ja sebe ponižavam dok mešam meso? - rekao je Marko.

- Meni je bitno da smo mi na istoj strani - rekla je Sanja.

- Jesma li ja tebe okrivio nekad za nešto? Što si ustala onda ovako rekla? Da li sam te udario nekad? - pitao je Marko.

- Ti dobro znaš da ta poruka ima - rekla je Sanja.

- Zašto si to napisala? - rekla je Sanja.

- Bože, pa ti to znaš već tri nedelje - rekla je Sanja.

- Ja je štitim, a ona mi ovako nabije ku*ac u bulju - rekao je Marko.

- Ja je nikad nisam napao za nešto ovde. Ona odmah u bu*u. Ne zavisim ja. Guram svoj posao, guram i njen posao - rekao je Marko.

- Moje pare su moje pare, Markove pare su zajedničke pare. To znači da će on meni da pomaže uvek. On živi samostalno sa mnom. U svađi mogu da kažem šta hoću - rekla je Sanja.

- Što si pisala to? - skočio je Mića.

- Ako slučajno raskinete, drži te u šaci. Što ne demantuje? - skočila je Sofija.

- Ja nisam ni znao za tu poruku. Rekla mi je da je htela njemu ili njoj nešto. Što nisi napisala da si se slupala? Ja te svaki put zaštitim, a ti si pokazala takmičenje sa mnom - rekao je Marko.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić