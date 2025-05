Pokušavaju da je dozovu!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip gde Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević razmenjuju nežnosti i ljube se u krevetu.

- Postoji želja, strast. Ponese nas. Tera me da držim ruke ovako da se ne pomisli nešto. Jedva izdržavam, željna sam je. Dva meseca nismo imale ništa, ne znači da nije neprijatna situacija - rekla je Matora.

- Nikad ne zaboravim reči. Ali postoji emocija i strast. Ja je teram da drži ruke gore - rekla je Dragana.

- Nisi ni sa bivšim devojkama bila transparentna - rekla je Ivana.

- Da. Najviše podseća na Sanju. Sramila sam se kad mi puste klip. Bivša žena mi je rekla da skinemo poklrivač i imamo se*s. Sramim se. Slatka mi je, željna sam je, ostala mi je ta neka žudnja - rekla je Matora.

- Sramota me što mama gleda. Nisu me poljuljala pisma jer imam emocije, ali me bude sramota da mama gleda - rekla je Dragana.

- Ja sam shvatio da je majka jako bolesna, da je verovatno u bolnici žena. Znamo sve. Njeni otac i sestra su lepo rekli. Znako koliko je Šparavalo majka smršala. Zaključujem da je žena možda i u bolnici. Ne vredi naravno - rekao ej Terza.

- Nikako da shvati. Ko god ovo podržava nikome ne misli dobro. Pokazaće vreme sve. Nije majka protiv odnosa u vezi, nego protiv bilo kakve veze. Ako si uz nju onda je spasiš problema - rekao je Mića.

- Ako je zdravlje ugroženo ženi Matora treba da bude čovek i da se skloni - rekao je Terza.

- Ja da se sklonim i da se ona oseća loše ejr smo već uradile neke stavri, a ja se nisam sklonila kad je moja porodica tražila da se sklonim od nekoga - rekla je Matora.

- Ako jeIvana ovo rekla onda ne treba nikakav kontakt. Jedina iskusnija je Matora. Znači glavni i odgovorni urednik ove veze je Matora - rekao je Ivan.

- Nikad nisam imala ovakvu situaciju - rekla je Matora.

- Nemojte da budete prisne, provodite vreme zajedno. Ne razmišlja da će ovi klipovi da se šeruju po školi - rekao je Munja.

- Nek zbog vašeg mesec dana ljubavi izgubiće majku za ceo život - skočio je Gastoz.

- Ja sam Anđelu vređao najstrašnije, mene je sačekala poruka od njene majke gde mi je rekla:"Volela bih da je završila sa tobom" - rekao je Munja.

- Njena majka je meni poslala poruku da uđem i da joj spasim dete - rekao je Mateja.

- Osuđena sam jer sam napravio šta sam napravio, rekao sam joj da ne želim da je uvlačim u vezu sa mnom jer sam uradio to što sam uradio - rekao je Terza.

- Ispala je folirant kad je plakala sa čestitkom. naljutila se jer sam to pričala sa Terzom, ali ona isto tako priča sa njom. Udaljila se zbog mene, jer je Matora shvatila da smo Mića i ja protiv lezbo odnosa - rekla je Ivanija.

- Neću ja da je vadim iz kreveta - ubacila se Kačavenda.

- Ja sam sama pristala na ovaj odnos - rekla je Dragana.

- Ona će odlučiti i sad kako će funkcionisati naš odnos - rekla je Matora.

- Ostaću sa Jovanom u odnosu - rekla je Dragana.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić