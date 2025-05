Moju odluku niko nije promenio: Gastoz saznao za oglašavanje Pegija, pa progovorio o Pavlu, ovim rečima se OBRATIO DRUGARIMA! (VIDEO)

Tenzija raste!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip gde Jovana Tomić Matora govori o prijateljstvima Nenada Marinkovića Gastoza.

- Nisam videla ni Tozlu, videla sam samo Pavla. Ja sam takav utisak stekla - rekla je Matora.

- Moja devojka je rekla da nikad nisu bili zajedno i da se ona šokirala da sam uopšte pitao. Nikad nisam video njih zajedno, niti se ljubili, niti neku sliku. Verujem Anđeli i nikome više. Nismo se mi smuvali pa da sam pitao. Ali je jesam muvao, nek me osude jer sam muvao druagru devojku sa kojom nije ni bio. Ne mogu da demantujem Pavle jeste moj drug, ali ne može da se poredi sa Tozlom. Vozio me na Kosovo, na nekih pet nasupa. Ali nije kao što me Pegi vozio. Videću šta se dešava kad izađem. Ja se od Anđele ne odvajam. Niko moje odluke za veze nije promenio - rekao je Gastoz.

- Svako ko komentariše mene da sam ja loša i da ne zaslužujem da budem sa tobom i da sam ku*va, to su jedna ozbiljna gospoda. Verujem da su oni spremni da to isto urade - rekla je Anđela.

- Da je od go*ana, moja je. Ispeglaćemo sve napolju. Kad bih ja pričala. Štedim svakoga za koga se potegla tema. Moj telefon je prepun svega. Svako za koga se potegla tema, ne daj Bože šta ja imam. Ne želim da budem smeće i da ne mogu mirno da spavam. Jedino ću ostati pri tome da nikad sa tim dečkom nisam bila - rekao je Gastoz.

- Ja imam sliku i prepisku u kojoj on piše ljudima i u njegovom su telefonu - rekao je Đedović.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić