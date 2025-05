Ovo nikako niste smeli da propustite!

Četavrtak je rezervisan za emisiju ''Gledanje snimaka''. Kao po običaju, učesnici Elite, tokom noći za nama, suočeni su sa svim onim što su tokom nedelje za nama, pokušali da sakriju. Voditeljka Ivana Šopić raščivijala je mnoge tajne, te je sasvim sigurno da će se noć, koja je za nama pamtiti.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi video klip gde Borislav Terzić Terza ubeđuje Luku Vujovića da se skloni od Aneli Ahmić. Luka za to vreme neprestano ogovara Aneli.

- Ne zanima me. Umorna sam, nek drugi komentarišu - rekla je Aneli.

- Ovo nije lepo više da se gleda.Postalo je bolesno da ja ovako pričam o njoj. Mi smo valjda sad zajedno. Rekao sam joj da je najbolje da kažemo da nismo u vezi, a na nama je da vidimo šta ćemo kad izađemo. - rekao je Luka.

- Nije mi svejedno da posle klipa ustanem i odgovaram. Pola je slagao. Ne sviđa mi se to što priča. Čim se posvađamo, on ide kod Karića, Terze, Miće. Nikad ga više neću uvrediti. Jesmo zajedno, imamo svađe. Vi se niste je*ale nikad pa raskidale, velike svetice. Ostaćemo do kraja zajedno jer ga volim. Zamoliću ga da ne ide više kad se posvađamo ovako. Kad mi nešto smeta reći ću najnormalnije. Rekla sam juče da nikad više Janjuša neću spomenuti, neću uzdizati Karića, preko svega ću preći - rekla je Aneli.

- Sada svaki trag mali u njoj budi nešto veliko - rekao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip gde Nenad Marinković Gastoz govori da mu trebaju dva dana da smuva Sofi Tikačenko.

- Ja sam ovde pričao Dači kako nama u kraju treba dva dana. Aj mi sad zameri - rekao je Gastoz.

- Sram te bilo. Raskinuli smo. Neću nikad više biti sa tobom - rekla je Anđela.

- Mogu da budem tu kad se budu dogovarali, da probam da usmerim. Ovo je bilo početkom oktobra, legitimno sa Gastozove strane, Anđela ne treba da mu zameri - rekao je Mateja.

- On je išao za mnom i provocirao me desetak dana kako će on smuvati Sofi. Ovo je bilo pre nego što ste se vi smuvali - rekao je Dača.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip gde Nenad Macanović Bebica govori da su folirnati i otkriva kada su se upoznali Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić.

- Jači smo nego ikad. Bebica menja svoja mišljenja od početka. Teodori i Dači svaka čast. Baš si legenda Teodora. Ja ne poznajem njegova ranija učešća. Jedino znam pesmu koju sam ovde čula - rekla je Anđela.

- Sanja, da li se mi znamo pre ovog rijalitija? - upitao je Gastoz.

- Ne, upoznali smo se. Bili smo na istoj proslavi u istom danu i razmenili par rečenica. Sećaš se koju sam haljinu ja nosila i da sam stajala kod teniskog terena, a ne sećaš se Anđele - rekla je Sanja.

- Nisam zaboravio. Ali kada bi trebao da spomijem gde sam je upoznao morao bih da spominjem Pavla, a nisam hteo. Ali on je želeo sam da ga spominjemo, evo uspeo je - rekao je Gastoz.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip gde Aneli Ahmić ogovarala Anđelu Đuričić. Ne može da veruje da je nekome lepše da proguta nego da pljune.

- Ja to stvarno mislim. Bolje da je progutala, nego što je pljunula, jer ne bi Ena mogla da je provlači - rekla je Aneli.

- Šta ti pričaš? Šta si ti radila u Rehabu? Ništa reč slagala nisam. Pričala je ovde za Janjuša nasilnika. Sve što sam rekla je istina - rekla je Milena.

- One gledaju da me ukanale. Naravno da moje nisu videli jer je bilo ispod jorgana. Presveta Anđela, došlo ti je pitanje sad jer si ispljunula - rekla je Aneli.

- Ti si rekla da je to plod. A gde je tvoj plod? - pitala je Anđela.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip gde Marko Stefanović govori Sanji Grujić da će je šutnuti u du*e ako nastavi sa lošim ponašanjem.

- Ostavljam prostora da svako tumači kako želi. Jasan je klip. Meni to nije zaparalo uši nego Markove rečenice. Sve mi je zaparalo uši, a moje mi nije ništa zaparalo uši. Zabolelo me sve od početka do kraja. Taj dan ga nisam ni slušala jer sam mislila da je izrevoltiran. Vrlo teške rečenice koje imaju značaj i odjek. šta bi bilo da izgovaram ono što izgovaraju drugi. Da smo se gurali i štipali rečenica bi imala nekog smisla. Meni je bila više šala, a on je protumačio na pogrešan način. Mislim da obezbeđenje treba više Eni - rekla je Sanja.

- Već sam istakla da ne verujem da je nju Marko pretukao kako je ona meni napisala. Nikola kad god je došao kod mene u Šid spavao je kod mene - rekla je Mimas.

- Imali su okršaj u separeu kad se pojavio taj dečko - rekla je Sanja.

- Ona radi ovo stalno. Tako je verovatno i meni poslala da bi nju odvukla. On ništa nije rekao pogreško što ne bi neko rekao kad se devojka ovako ponaša. Polako pucaju, uskoro će doći do kraja. Ima veze nešto sa Sofijom. Mislim da se dešava nešto izneđu Marka i Sofije, ali videćemo još je možda rano. Napolju nikad nije bio idiličan odnos - rekla je Mimas.

Žustra rasprava Maraka Stefanovića, Sanje Grujić i Milane Šarac Mimas se nastavlja. Ozbiljne reči su pale.

- Ovo je ozbiljna manipulatorka. Može sam da zaključi da ja ne lažem i da je istina. Izašao je verovatno datum. Ona okreće priču - rekla je Mimas.

- Ja za tu poruku ne znam - rekao je Marko.

- Ti možeš da poveruješ njoj samo ako ništa na bazenu nije bilo. SHvati koliko tvoja devojka laže - rekla je Mimas.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip gde Marko Stefanović prilazi Sofiji Janićijević.

- Poenta je taj dečko iz Slovenije. Rekao je da smirim drugara. Htela sam da zaštitim ovu glupaču, pa sam sebe ukanalila. misleći da on ne zna. A on ustaje posle i govori da zna sve o Švajcarskoj - rekla je Sofija.

- Naravno da znam sve. Nije to nikakav posao, ne znam koliko devojkaka je radilo taj posao. Poznanstvo sa Sofijom je demantovano. Ona se sa Sofijom ne poznaje - rekao je Marko.

- Zbu mog momka služe da se smje. Niko ne može da zatrudni od osmeha. Slike iz Švajcarske mogu postojati moje ili moje sa nekim društvom, a sa Sofijom ne - rekla je Sanja.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip gde Aneli Ahmić saznala da je Borislav Terzić Terza na strani Sandre Obradović.

- Shvatio je da je pogrešio. Ja mu nikad neću preći preko nekih stvari. Kad ti meni kažeš da mi je mama degen, onda i ja tebi, to nije psovka - rekla je Sandra.

- U ovom trenutku je Sandra korektnija i bolja nego Aneli. Nije ni ona dobra za njega. Kad joj kažem "kanturino", ona se vređa. Luka to nije znao, svađali su se gore. Izgleda da sam pogrešio strane. Ne podržavam ono što Aneli radi Luki. On je imao isto greške i ja sam osuđivao, ali ona će njega navući na diskvalifikaciju. Ja sam je doktorirao. Đedović sve što je rekao, provocira ljude van lajva, da bi je u lajvu napadali. Ovo je istina. SVe što radi Luki je radila i Janjušu. Posle svih stvari koje je Đedović izneo ispade Janjuš u pravu. Skontao sam davno, ali neću zbog Luke - rekao je Terza.

- Ja Sandri nisam napravio ni 2% ono što sam napravio Aneli. Imala je pravo da me vređa. Oboje smo katastrofalni. Ali da ona mene dovede do diskvalifikacije - rekao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip gde Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević razmenjuju nežnosti i ljube se u krevetu.

- Postoji želja, strast. Ponese nas. Tera me da držim ruke ovako da se ne pomisli nešto. Jedva izdržavam, željna sam je. Dva meseca nismo imale ništa, ne znači da nije neprijatna situacija - rekla je Matora.

- Nikad ne zaboravim reči. Ali postoji emocija i strast. Ja je teram da drži ruke gore - rekla je Dragana.

- Nisi ni sa bivšim devojkama bila transparentna - rekla je Ivana.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip Ene Čolić i Jovana Pejića Peje u Izolaciji, ukućani su imali priliku da vide njihove zagrljaje.

- Teško će mi pasti kad se vratimo ovde. Poslušala sam svoju čestitku. Ne treba ovde da se mirimo zbog uticaja i zbog svega što smo nas dvoje napravili. Ovo nije ništa kakve su situacije u Izolaciji. Ja se ne ograđujem od svojih emocija. Što se mene tiče ja sam zauzeta. Emotivno sam zauzeta. Nadam se pomirenju napolju - rekla je Ena.

- Boleo je stomak i pitala me da je zagrlima, ja sam je naravno zagrlio. Imam izazove, nije lako ali mi ne treba ovde odnos - rekao je Peja.

- Je l' hoću ja da se pomirim sa tobom ovde? - pitala je Ena.

- Hoćeš. Sve je super a kad se gađamo metlama, neću da dozvolim da neko pi*a po meni. Rekao sam da je kraj. Mogu da je zagrlim, da joj skuvam, ali me ne zanima kao osoba u ljubavnom odnosu. Ne mogu da pređem prkeo nekih stvari - rekao je Peja.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip gde Jovana Tomić Matora govori o prijateljstvima Nenada Marinkovića Gastoza.

- Nisam videla ni Tozlu, videla sam samo Pavla. Ja sam takav utisak stekla - rekla je Matora.

- Moja devojka je rekla da nikad nisu bili zajedno i da se ona šokirala da sam uopšte pitao. Nikad nisam video njih zajedno, niti se ljubili, niti neku sliku. Verujem Anđeli i nikome više. Nismo se mi smuvali pa da sam pitao. Ali je jesam muvao, nek me osude jer sam muvao druagru devojku sa kojom nije ni bio. Ne mogu da demantujem Pavle jeste moj drug, ali ne može da se poredi sa Tozlom. Vozio me na Kosovo, na nekih pet nasupa. Ali nije kao što me Pegi vozio. Videću šta se dešava kad izađem. Ja se od Anđele ne odvajam. Niko moje odluke za veze nije promenio - rekao je Gastoz.

- Svako ko komentariše mene da sam ja loša i da ne zaslužujem da budem sa tobom i da sam ku*va, to su jedna ozbiljna gospoda. Verujem da su oni spremni da to isto urade - rekla je Anđela.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip gde Jelena Ilić i Dača Virijević komentarišu čestitke Dragane Stojančević.

- Imaju pravo da komentarišu. Videla sam da se Dača ne slaže sa njihovim mišljenjem - rekla je Dragana.

- Za mene svaki roditelj svakog učesnika koji ima svo detetu nešto da zameri je sa pravom. Imamo veliku odgovornost prema njima. Vrlo često ne razmišljamo. Ja sam oduševljena kakvim rečima se njoj obratila sestra i tata. Tata je možda bio i blag u odnosu na sestru. Hteo je da je trge kroz njegovu ljubav. Sestri svaka čast za reči koje je pronašla - rekla je Jelena.

- Pitala sam je da se odvojimo, da dokaže da nije sebična. Dogovorile smo se da se odvojimo, da pričamo provodimo vreme - rekla je Matora.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip gde Teodora Delić i Ena Čolić komentarišu ponašanje Danijela Dujkovića Munjeza prema Stefani Grujić.

- Dve povređenje devojke koje su imale nešto sa mnom ne mogu da pređu prekjo toga da sam se ja uozbiljio i promenio. One su pokazale svoje bitisanje. Meni je Stefani najbolje, njoj ne može niko biti ni do kolena. Smešno mi je i simpatično. Ne želim da stavljam Stefani u isti koš sa njima - rekao je Munja.

- One imaju takvo mišljenje i ja to znam. Što se tiče Munje, ja njega volim i ja mu opraštam kad pogreši. Počeo je opet da se smeje. Šta je smešno? Smeje se kao pi*da, a onda kad ga ja ovde je*em mater i glavu mu otvorim onda nije smešno. Imaju takvo mišljenje od prvog trenutka - rekla je Stefani.

- Munja je loš partner. Verovatno će biti dobar otac i navijam da se popravi. Komentarisala sam u smislu da mi je žao, a ne da razdvojim Munju od nje. Komentarisale smo u njenu korist - rekla je Ena.

Nakon haosa koji su večeras imali Sanja Grujić i Marko Stefanović odvojili su se u dvorištu kako bi porazgovarali. Međutim umesto da spuste loptu, ona je nastavila da provocira.

- Ustaneš i kažeš: "Da, htela sam da se izvdadim", i onda je sve okej. Drugačije samo mene izrevoltiraš - rekao je Marko.

- Da bubice. Šta je tebi bilo strašno bubice večeras? Strašno tek sleduje dušu - rekla je Sanja.

- Šta je to neko ponižavanje? - skočio je Marko.

Jelena Nedeljković Mrvica došla je kod Nikole Grujića Gruje kako bi izgladila odnose sa njim. Izrevoltirana je nakon njegovog pomirenja sa Milanom Šarac Mimas.

- Ako me zainteresuješ biće veselo. Danas si mi pretio u sobi, to za svašta da se iskoristi. Ja ću večeras da te pustim, pa ti razmisli - rekla je Mrvica.

- Ako mi dođe neko na nastup i polomi mikrofon, ja ne mogu da završim nastup i uzmem pare - rekao je Gruja.

Autor: S.Z.