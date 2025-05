Toliko je jadan, da to nije realno: Anđela brutalno oplela po Pavlu Jovanoviću zbog laži koje iznosi o njoj, spremna da se suoči s njim! (VIDEO)

Besna kao ris!

Upravo je počela emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić kako bi progovorila o svom odnosu sa Pavlom Jovanovićem.

- Anđela, zbog čega si ceo rijaliti skrivala da si upoznala Gastoza dok si bila u Pavlovom društvu? - upitala je Ivana.

- Iskreno se ne sećam, pružila sam mu ruku kao i svakom. On je mene pitao na početku i ja sam mu rekla da nismo bili zajedno. Što bih slagala da nisam bila, ako jesam?! Ne mogu da kažem ono što se očekuje od mene jer neko to silno želi, ali ja neću zadovoljiti njegovu sujetu - rekla je Anđela.

- Koji je njegov cilj? - upitala je Ivana.

- Očigledno da me blati, ali neka ga. Ja sam bila slobodna devojka i nemam razloga da lažem. Mi nemamo poruke u ljubavnoj konotaciji - rekla je Anđela.

- Rekla si da on dobro zna da ste vi na sudu, a potom si rekla da ćete biti?! Je l' ste na sudu odavno ili tek planiraš da podneseš? - upitala je Ivana.

- Advokat mi je rekao da imamo pet novih tužbi i ako on iznosi neke tvrdnje, onda je tužen. Ukoliko nije bio upućen, onda će vrlo brzo biti - rekla je Anđela.

- Pavle je rekao da se čuo sa tvojim ocem tokom tvog učešća u Zadruzi 6, što je i tvoj tata potvrdio, a ti si demantovala? - upitala je Ivana.

- On je toliko jadan da to nije realno. Je l' može on ovde da uđe molim te?! Da kaže za mog oca da je zvao lokal da bi došao do njega, meni je ovo stvarno van pameti. Šta je poenta za mene koju sam ku*va, što onda menjaš priču o mom ocu?! Ajde nek mene da blati, ali mog oca?! Ja imam svašta da kažem, ali ja ne želim da pričam. Jako mi je neprijatno jer je dečko otišao do toga da laže za mog oca. Moj otac je neko ko finansijski nije imućan i nije mogao da mi pruži, pa je Pavle morao da me udomi. Ovo je toliko traumatično - rekla je Anđela.

- Koji bi mu bio cilj ukoliko je sve tako kako ti kažeš? - upitala je Ivana.

- On ide po televizijama, on je blam, a ne mi. Ne idem ja po televiziji i govorim kontra priču i ne pričam o njegovim roditeljima. Sada je prešao sve moguće granice što se laži tiče, onda nek bar kaže kako je kontaktirao mog oca - rekla je Anđela.

- Ljudi se čude što ti štediš Pavla ukoliko govoriš istinu ili se plašiš da će on izneti o tebi još nešto? - upitala je Ivana.

- Ne postoji dokaz za to da je on bio sa mnom, ali šta god da imam nikada neću reći. Držaću se svog stava i ostaću dostojanstvena. Zamisli ti da on kaže da je moj tata zvao klub da sazna njegov broj - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić