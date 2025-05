Hitno oglašavanje Pavla Jovanovića nakon Gastozovog priznanja da je znao za njegovu vezu sa Anđelom: Ponovo razvezao jezik!

Iako je dugo ćutao o tome, Nenad Marinković Gastoz pre samo nekoliko trenutaka priznao je da je znao za ljubavnu vezu Anđele Đuričić i Pavla Jovanovića, te mu je zato i poslao poruku kada je Anđela ušla u vezu sa Zvezdanom Slavnićem.

Istog trenutka smo kontaktirali i Pavla Jovanovića, kako bi saznali njegovo mišljenje o Gastozovu priznanju, na koje smo dugo čekali. Pavle je ponovo naglasio da ga ova tema ne zanima i da nikada ne bi ni otkrio da je bio sa Anđelom Đuričić, da ga nije prva dirala.

- Nemam komentar, sramota me što komentarišem i što se bavim ovom temom. Ajde da je ostalo na tome što me Matora pomenula, nego da se Anđela nije upalila i počela da me vređa nikada ne bih izneo ništa kao što nisam ni do sad - rekao je Pavle, a potom i otkrio kako gleda na Gastozove bljuvotine koje mu upućuje u danima iza nas.

- Nije on meni dužan sto evra, nego sam čin na određen honorar za nastup mi je rekao da je trebalo sto evra više. Nisu problem pare nego sam čin njegov i to što nije ispao drugar. Nek su živi i zdravi, sve što sam rekao je istina, a sve se dokazalo - rekao je Pavle.

Autor: N.Panić