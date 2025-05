Da li je mislila na popularan par?

Anđela Đuričić za vreme rekama u razgovoru sa Markom Đedovićem otkrija je da je Pavle Jovanović njoj svašta iznosio o ljudima sa kojima se druži, zbog čega bi oni ostali šokirani.

- Kad bi ti ljudi čuli zapitali bi se odakle to meni jer ko sam ja da to znam, ali će sad verovatno da se zamisle. Neki ljudi u njegovoj blizini, jako poznati javnosti, svašta mi je pričao i odlično znaju koga ja poznajem - rekla je Anđela.

- Je l' ti imaš to? - pitao je Marko.

- Pf, ali ne bih nikad. Ne želim da ugrožavam nečiju sreću i mir, ali neka razmisli ko im je prijatelj. Neka razmisle u čiju kući ulazi, u moju nije. Znam da će shvatiti, pronaći će se - dodala je ona.

Podsećanja radi, Pavle je u jednom emisiji rekao da je Anđelu vodio na večeru sa Lunom Đogani i njenim suprugom, zbog čega sad mnogi misle da je Đuričićeva mislila na njih.

- Za mesec dana će tri godine kako sam je upoznao, nisam to želeo da pričam, mene to ne zanima, mene je jako blam i sramota što moram da se bavim ovim sada...Mene su uzeli u usta unutra, da nisu počeli da me vređaju i da iznose laži, ne bih se nikada oglasio. Upoznali smo se na finalnoj žurki "Zadruge 5". Sticajem okolnosti upoznam njenu kumu tadašnju, nisam ni znao ko je devojka. Onda je naišla Anđela i onda sam i njoj pružio ruku i to se tu završilo...Ja sam tada bio sa Ninom frizerkom i rekao sam da mogu da ih povezem gde god, pa je bilo: "ne znam, videćemo", ja sam tada kumi ostavio broj. Nisam ja bacio oko, jer ona nije ni bila za stolom, jurila je tu nešto, bili smo kuma, novinar i ja. Ja sam ih povezao kući, ostavio sam frizerku, ostavio sam kumui i posle toga Anđelu, tada joj nisam dao ni moj broj telefona. Anđela je živela u nekom iznajmljenom stanu na Altini, roditelji su joj iznajmili. Ja sam je ostavio, pozdravio sam se, nisam ni instagram uzeo ni telefon, pa sam rekao: "ako ti treba nešto, zovi...". Prošlo je dva, tri dana, stigla mi je poruka: "Izvini što te cimam na ovaj način, znam da si mi rekao ako mi nešto bude trebalo da te pitam", njoj je trebalo da se prijavi na adresu neku zbog banke, ja sam joj tu pomogao i možda par dana nakon toga, ona je meni opet pisala da se vidimo i da me pita za posao. Seli smo da pričamo, htela je da otvori Jutjub kanal, ja sam joj preporučio Marka Luninog - rekao je Pavle u jednoj emisiji, a onda je nastavio:

Sutradan smo se našli Marko, Luna, Anđela i ja, išli smo i sedeli. Oni znaju od prvog dana da smo krenuli u komunikaciju i znaju ceo naš odnos. Objavljivala je klipove, zarađivala je pare od toga, pomogao sam joj i tako je krenuo taj odnos...Svi se pitamo kako sam od šestice do osmice ono fazon, od pukovnika do pokojnika?! Ja do pre desetak dana nisam ni reč rekao, ja sam komentarisao učesnike i njihova dela, nikada ništa nisam izneo privatno i nešto što se desilo. Ja i jedno i drugo (Anđela i Gastoz) znam van rijalitija, ja ih nisam upoznao u rijalitiju.

Autor: Pink.rs