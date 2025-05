Bez dlake na jeziku!

Drug Nenada Marinkovića Gastoza, oglasio se za portal Pink.rs, kako bi prokomentarisao emotivan odnos svog prijatelja sa Anđelom Đuričić, koji je danima unazad i više nego turbulentan.

Gastozov prijatelj, Pegi, takođe se osvrnuo i na gnusne tvrdnje koje Pavle Jovanović iznosi na račun Anđele i Gastoza, te je o svemu dao svoj sud.

Pegi je bez ustezanja priznao da je detektovao izvor gneva koji Pavle iskaljulje prema Gastozu, ali je isto tako istako da su obojica potencijalne ''žrtve'' Anđeline manipulacije.

- Čovek toliko pljuje Gastoza, kao da mu duguje pare. Ja znam da mu Gastoz ništa ne duguje, nego mu je ovaj ostao ''kratak'' sto evra. Pavle je ljubomoran jer je Gastoz sa Anđelom, pa jedino što može jeste da ga pljuje. Svi znaju da je on momak koji voli da se hvali, ja pristajem da verujem da Anđela nikakav fizički kontakt s njim. Ukoliko je ona vozila njegov auto, živela kod njega, jela sa njim po restoranima, kakav ja zaključak mogu da imam o tome?! Ona ga je očigledno izmanipulisala. Koristoljublje i manipulacija. Sve to mi daje za pravo da pomislim da sve isto radi i sa Gastozom. Svi mi znamo da je on jedna zvezdetina i da je od samog početka ostao sam, kao što su mu prijatelji savetovali, on bi prošetao kroz rijaliti i siguran sam da bi ga fanovi doveli do pobede. Da li je Anđela mudro odradila sve od samog početka, ili ne, to je pitanje. On je njoj branio da sa svađa sa svima, da ne radi te stvari, kako se ne bi zamerali, a on je sad ta osoba koja je među učesnicima omražen. Moj cilj nije da ja udaljim Gastoza od nje, to nije nikako moja namera. On je u prošlosti imao devojku, za koju sam smatrao da nije za njega, pa je stalno radio po svome. On je zaljubljen, a kad je čovek zaljubljen, onda je i slep - objasnio je Pegi.

Autor: S.Z.