OTVORIO DUŠU: Luka Vujović progovorio o protivljenju njegovog oca vezi s Aneli, pa otkrio čime ga je najviše osvojila!

Stavio sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditeljka Sanja Marinković ugostila je jedan deo muške ekipe iz najgledanijeg rijalitija svih vremena, Elite. Jedan od gostiju, Luka Vujović, opisao je trenutna zbivanja na njegovom emotivnom polju i otkrio u kom smeru se kreće njegova ljubavna lađa.

Šta te je otac učino o ženama?

- Nije me otac preterano savetovao, ali je umeo da mi uputi brojne kritike. Mama podržava moj odnos sa Aneli, a on ne. On je neko ko podržava Sandru, ali je ja nisam izabrao jer imam emocije isključivo prema Aneli. Moja bivša supruga je identična po fizičkom izgledu kao Sandra, negde i ponašanjem liče.

Šta ti se najviše dopalo na Aneli?

- Ona je veoma jaka žena. Kad plače, ona roni suze jer joj nedostaje ćerkica, nedostaje joj porodica.

Kako se muškarac oseća kad vidi da se dve žene takmiče oko njega?

- Možda jesam privilegovan jer mogu da biram između dve lepe devojke. Međutim, mi muškarci treba da se borimo za pažnju žena, a ne one za našu.

Autor: S.Z.