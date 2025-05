Anđelina nominacija izazvala HAOS: Ena skočila kao oparena i napala Peju, žestoko se posvađali i jedno drugom sasuli sve! (VIDEO)

Žestok sukob na samom početku!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić.

- Nemam ništa novo da dodam što se tiče Ene, odnos nam se promenio od samog početka. Njeno učešće mi je postajalo sve odvratnije, što sam joj sa strane govorila. Najviše ću je pamtiti po njenim izjavama, iako pokušava da se predstavi kao žena koja je zaljubljena. Kad sam rekla da mi je blam njen ulazak u ovu sezonu to sam i mislila. Nisam mislila na njenu vezu, jer o Peji imam najbolje mišljenje, nego isključivo na njene postupke kad je bila u vezi sa njim, šta je radila sa strane i izjave koje je imala u raspravama. Trenutno nemam ništa dobro da kažem, odvratno mi je bilo kad je ovde za mene rekla da se šeruju moji klipovi, a ona je sva pokunjena rekla da je plakala u izolaciji jer je Gastozova podrška iskoristila situaciju sa Pejom, pa se prestavilo da je tako bilo sa Đukićem. Ona je tužna, ona je žena i majka i ljudi će to da gledaju i biće im teško, a kad je tražila i ona lično pozivala na moje klipove to neće da gledaju moji roditelji. Nemoj da radiš ono što sebi ne bi želela, ja to nikome ne želim, pa zato nisam ni pozivala da se šeruje za nju. Folirant, lažna žrtva, takmiči se sa njim u svakoj situaciji, tražila je da se on osuđuju, a onda je postao najbolji dečko kog ona voli. Verujem da je on njoj bio simpatičan, ali da emocije nikad nisu bile stvarne i da bi se pokazala kao devojka koja se izborila za njegovu ljubav. Imali smo priliku četvrtkom da gledamo klipove u kojima je pokazala svoje pravo lice - govorila je Anđela, a onda prokomentarisala Peju:

- Imam najbolje mišljenje, u vezi sa Enom mi je bio iskren. Čudan je kad ima neke toerije, drago mi je da je izašao iz toga. Kad su bili u vezi imali su obostrane uvrede, a koliko god da je ona vređala njegovu majku nisam čula da je on to uzratio, a mogao je da ustane i da slaže, pa mi se tu pokazao kao džentlmen. Kao mi je zbog sukoba sa Gastozom, mislim da su u to ušli zbog Ene. Mislim da im taj sukob nije trebao i to Gastozu govorim od prvog dana. Vidim da se poslednjih dana ne prozivaju i nadam se da će na tome da ostane. Nemam ništa loše da kažem, pokazao se fenomenalno u prijateljskim odosima, vidi se da dolazi iz dobre porodice i nemam ništa da mu zamerim. Što se mene tiče imao je najlepše reči, a i da nije rekla bih isto ovo. On bi bolje i uspešnije prošao da nije bio sa Jelenom Čolić, nije njemu nijedna Jelena trebaa da bude istaknut. Ljubav se desila i to je to. Ako će ponovo da budu u vezi mene to ne ugrožava, ne treba da pređe preko nekih stvari, iako mi ona silno želela. Ostaviću Peju, a poslati Enu - dodala je Anđela.

- Osudite Peju na Veliki petak mi je najstrašnije vređao majku. Moja majka nije Zlata Petrović, pa to ukućani ne žele da osude - dodala je Ena.

- Ostaću gospodin, a ti ćeš i dalje biti neko ko je nad*kan. Hvala Anđela, boli j e tvoja nominacija. Ovde živimo devet meseci, stojim iza svoga, kopkala me je i tražila zlo, ali sad sam drugačiji čovek koji uživa. Ti samo negativa, blati me, ali to od mene nećeš dobiti - rekao je Peja.

Autor: A. Nikolić