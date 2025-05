Nikad surovija!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Lazaru Čoliću Zoli.

- Ena je neko ko ovde meni nikad nije rekao ružnu reč, draga mi je i simpatična. U vašem odnosu jeste preovladalo što si više izabrala druge bitke da vodiš, a ne odnos sa Pejom. Više bi izvukla da si uspela da se suzdržiš stvari i uvreda. Nije nemoguće da se pomirite do kraja. Ja sam rekao iako sam nerazdvojan sa Pejom da ne bih imao prav da osudim jer znam kako funkcioniše ovaj prostor i to me ne bi iznenadilo. Nemam ništa protiv tebe, iako su mi mnogi ljudi pričali stvari za tebe, a to nisam uzeo protiv tebe jer nisam želeo da imam predrasude. Što se tiče mog viteza drago mi je da sam ga upoznao i ponosan sam na njega. On se drži čvrsto na nogama, jako je lojalan, dobar čovek i u sebi nema zla. Mislim da još uvek imaš emocije prema njoj, ali imaš samokontrolu. Ako se pomirite neću te osuditi, već ću bitiuz tebe. Ostavljam Peju - rekao je Zola.

- Pejo, pre svega želim da ti čestitam jer si odoleo ovom izazovu i pokazao da imaš karakter, čast i da ti reči imaju težinu. Ti kroz svoje dela pokazuješ ko si i šta si. Vaša ljubav je za jedno bila kazna, a za drugo nagrada. Treba da shvatiš da se ne jede sve što leti i da ono što slatko priča može da bude gorkog ukusa - rekla je Sanja.

- Isto smatram za Marka i da neće da se zaj*ba da ti napravi dete - dodala je Ena.

- Ja sam rekla da imam idealnu devojku za tebe koja je smerna i dostojanstvena kao ti. Pokazao si da si veran prijatelj, lojalan, vrlo skroman i da ceniš svaki dinar i sve što imaš. Nikad se ne šlihtaš i uvek si zadovljan. Vidim da otkako je otišao Baki kao da ti je ostavio životnu mudrost i da sad to lako primenjuješ. Mi smo u fantastičnim odnosima i od tebe nikad nisam čula ružnu reč. Sad ću da pređem na Enu, poseduješ višesteruke ličnosti bila si Jelena, a onda stvorila svoj alterego Enu. Bilo mi je zanimljivo kad ste se nervirali šta vaša poridica misli o vama, a trebali ste da se nervirate šta vaše dete misli jer si sa 18 postala majka, dete ti ima 14, pa za 4 možda postaneš baka. Zanimljivo je kad pokrećeš teme o ljudima iz spoljnog sveta, a onda su ljudi za koje si rekla da se družiš 15 godina ispričali najgore stvari, pa je ispalo da se znate samo iz izlazaka. Pričala si da poznaješ Matoru ona nije mogla da se sti, poznaješ Zolu ni on nije mogao da se seti. Pričala si da poznaješ Maju, a ni ona nije mogla da se seti, ali ste radile zajedno kao hostese. Ti si krpa koja ne služi ni za šta osim za brisanja prašine, pre si možda služila za brisanje nogu, ali si imala gospdina koji je po izlaciju brisao prašinu. Pokazala si da nemaš samopoštovanja, pa zašto bi te drugi poštovali? Kad se vratiš u sobu moraću da spavam sa kišobranom ako dođeš sa novim partnerom da me ne prsneš kao Gastoza - govorila je Sanja, a onda poslala Enu.

Autor: A. Nikolić