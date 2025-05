OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Ivana Šopić saopštila ko je nominovan, takmičarima popadale vilice do poda! (VIDEO)

Evo ko su nominovani takmičari za izbacivanje iz Elite!

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je takmičarima ''Elite 8'' da je Ena Čolić nominovana od strane cimera, a onda su se Ena i Jovan Pejić Peja obratili takmičarima.

- Nemam šta da kažem žao mi je što Slađa nije bila na početku da kaže kako je Peja muva, zaobravili ste Mrvicu, Jordanku. Dvostruki aršini, on samo mene hoće da unizi i da me oblati. On meni ne da da komentarišem našu temu, a ja imam pravo na to. Najviše me je zabolelo jer se moja lojalnost dovodi u pitanje, a imao je iste, ako ne i gore. Milena je bila blaga, a znam da ima drugačije mišljenje - rekla je Ena.

- Moji drugari, dva viteza koja me nisu oblatila. Moj život je pesma, moji roditelji su muzičari, kroz rijaliti idem pevajući - dodao je Peja.

Anđela Đuričić i Ivan Marinković su nominovani od odabranih takmičara.

Voditeljka je podigla Đoleta Kralja, Jelenu Ilić, Lazara Čolića Zolu i Slađu Lazić, a onda saopštila da je nominovan Zola.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić