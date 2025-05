Noć koju niste smeli da propustite!

Sinoć je u Beloj kući bila emisija "Nominacije". Takmičari su birali između Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić.

- Imam najbolje mišljenje, u vezi sa Enom mi je bio iskren. Čudan je kad ima neke toerije, drago mi je da je izašao iz toga. Kad su bili u vezi imali su obostrane uvrede, a koliko god da je ona vređala njegovu majku nisam čula da je on to uzratio, a mogao je da ustane i da slaže, pa mi se tu pokazao kao džentlmen. Kao mi je zbog sukoba sa Gastozom, mislim da su u to ušli zbog Ene. Mislim da im taj sukob nije trebao i to Gastozu govorim od prvog dana. Vidim da se poslednjih dana ne prozivaju i nadam se da će na tome da ostane. Nemam ništa loše da kažem, pokazao se fenomenalno u prijateljskim odosima, vidi se da dolazi iz dobre porodice i nemam ništa da mu zamerim. Što se mene tiče imao je najlepše reči, a i da nije rekla bih isto ovo. On bi bolje i uspešnije prošao da nije bio sa Jelenom Čolić, nije njemu nijedna Jelena trebaa da bude istaknut. Ljubav se desila i to je to. Ako će ponovo da budu u vezi mene to ne ugrožava, ne treba da pređe preko nekih stvari, iako mi ona silno želela. Ostaviću Peju, a poslati Enu - dodala je Anđela.

- Osudite Peju na Veliki petak mi je najstrašnije vređao majku. Moja majka nije Zlata Petrović, pa to ukućani ne žele da osude - dodala je Ena.

- Ostaću gospodin, a ti ćeš i dalje biti neko ko je nad*kan. Hvala Anđela, boli je tvoja nominacija. Ovde živimo devet meseci, stojim iza svoga, kopkala me je i tražila zlo, ali sad sam drugačiji čovek koji uživa. Ti samo negativa, blati me, ali to od mene nećeš dobiti - rekao je Peja.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić koja je nikad brutalnije isponižavala Enu Čolić, te iskoristila priliku da se ušlihta Jovanu Pejiću Peji.

- Ova žena je toliko isfrustrirana. Pejo ti si meni divan dečko i uvek sam te hvalila na intervjuima, trebaš biti ponosan na sebe. U ovoj vezi si se totalno pogubio. Ti kad lupiš neku glupost, tako me nasmeješ. Ti i ja ne komuniciramo, ali i znamo šta mislimo jedno o drugom. Kad te pitam za upaljač, ti čak nećeš ni da mi daš iz poštovanja prema Eni. Mislim da te narod obožava i da ti veza sa Enom nije trebala. Mislim da ono što si istrpeo ovde, da si ostao dostojanstven i pokazao poštovanje prema svojoj porodici. Ti si to pokazao. Svaka ti čast što se boriš sa sobom, ve4rujem da imaš emocije i da si zaljubljen, ali ona želi od tebe da izvuče najgore. Trebao bi da izguraš onako kako si počeo i da poštuješ sebe - rekla je Aneli.

Nenad Mariković Gastoz bez dlake na jeziku sasuo je Eni i Peji sve u lice, ona mu poručila ozbiljne uvrede na račun Anđele Đuričić.

- Baš sam malopre pratio dok je Anđela izlagala Enu koja je pokušavala da oblati Peju na sve moguće načine i to je crta koju ne volim kod nje. Svašta su izgovarali, ne zna se ko je bio gori. Mislim da je ovo sa Pejine strane na silu, a poštujem jer neke stvari moram da radimo na silu da bism sačuvali zdrav razum. Svaki put kad se trudiš da demonstriraš kako igraš i pevaš ne verujem da se tako osećaš. Bio sam tu da vas posavetujem koliko sam mogao. Ena je iskusnija od tebe, namazanija, ali ne mogu da kažem da je pametnija. Naj*bao si jer si prešao preko nekih stvari, ako treći put pređeš preko toga naj*bao si. Dozvolio si to, verovao si da može da bude okej. Ja sam ti rekao kad je tvoj ćale poslao poklone, mislio sam da će vaš odnos da ode u lošem smeru i pokazao sam neki kodeks prijatelja i rekao sam te da ćeš da naj*beš. Ona je izvukla sve najgore iz tebe, ali i ti iz nje. Ona tebe jedina tera u crveno, a nju mogu mnogi. Razočarao sam se jer nismo pričali na tu temu, ali Ena je priznala da si je sklanjao od mene dok smo bili dobri i to me je razočaralo. Najviše mrzim kod Ene kad se takmiči i daje do znanja da je vaša veza bolaj od naše jer naša fejk. Za ljubav je potrebno poštovanje, lojalnost i tolerancija, a samo si ti pokazao lojalnost, a ostalo niste. Pritisak je uradio svoje i niste mogli da ga izdržite. Ena za razliku od tebe mi se stvarno zgadila, ne želim toliko da prepisujem prostoru moram i njoj. Nije mi se svidelo šta je uradila kad je bio sukob sa Urošem, dao sam joj prostora u emisiji, a ona mi se isk*rčila, terala me je da se zaustavim i sednem i da slušam kako će ona da kaže jer je ona bitna i naravno da sam je nas*sao. Ne dozvoljavam da Ena Čolim morališe mojoj devojci ne možeš za tri života. Kroz ovo učešće smo saznali kakva si ti devojka, nisi čedna i poštena - govorio je Gastoz.

Luka Vujović iskoristio je priliku da uputi niz uvreda na račun Ene Čolić. Poslednji udarac je bio da je gora od Aneli Ahmić bar deset puta.

- Pričaš da si elokventa, ali elokventna osoba je i pametna, a ti to nisi. Ne možeš da morališeš Aneli jer je tvoje učešće sto puta gore nego tvoje. Ne mogu da verujem da tražiš mlađeg partnera. Pričala si razne stvari o meni i pominjala mi lokale, što je za tebe baš glupo. Mislim da se ti pokaje za neke stvari, ali ne želiš to da prznaš. Meni se gadi kad ustaneš i izgovaraš onakve uvrede. Meni bi bilo gadno da sednem i s tobom napolju popijem kafu - rekao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću koji je bio iskren do koske, te tako izrevoltirao Enu Čolić.

- Peji ću da ponovim ono što sam i prošli put rekao i kad sumiram sve muškarce i kad pogledam Peju nema šta puno da mu se zameri. On je pokazao dosta kulture, o kojoj su svi pričali na početku. Rekao sam mu, a i dalje to mislim, pokazao je neke izokvirene poteze, deluje nekad kao psihički bolesnik i to mi se ne dopada. Mislim da je Ena to prouzrokovala kod njega. Neću da pominjem na drugarstva na koje se poziva, nego ću da se osvrnem na njegovu vezu. Ja sam među prvima rekao da je ovo žena koja je njega pikirila. Ja sam njega pitao da li je moguće da on ne razmišlja o svojoj budućnosti i šta će mu žena koja ima odraslo dete? Sad već mogu da prognoziram da će Ena u "Eliti 9" da pokaže svoje drugo lice, da ne kažem prvo. Ovo je gradska profuknjača, celu sezonu sebe predstavlja kao jako bitnu ženu u ovom gradu. Uspela je kao novi učesnik da se izdvoji iz mase tom rečitošću, neću da kažem elokvencijom. Ona ima harizmu koja verujem da mami gledaoce. Odvratna je žena i ovakvih sam se nagledao kroz Beograd - govorio je Ivan.

- On će sedeti ispred diskonta, a ja ću kad god te sretnem da sedniš na gajbici da te počastim vinjakom - dodala je Ena.

Milena Kačavenda obrnula je ploču. Nakon svih napada koji su bili usmereni ka Eni Čolić ona je pružila podršku.

- Pejo, mislim da si ti jedan dobar i vaspitan momak. Mislim da si ti jedan korektan momak i da nisi imao loše namere. Zamerila sam ti što si pričao o svojoj majci i kumi, to ti nije trebalo. Imaš kratko pamćenje i olako pređeš neke uvrede, a to zameraš drugim ljudima. Ne možeš da zaboraviš kada ti se ovde neke stvari nabijaju na nos, a onda ti se isti ti hvale poznanstvom sa roditeljima. Nisi dorastao Eni i to stvarno mislim. Ena je počela užasno da me nervira u poslednje vreme, ali baš užasno. Ja smatram da si ti jedan interesantan lik i mislim da ćeš ući sledeće godine. Zameram ti kad kreneš da uvlačiš ljude spolja. Mnogo me smarate ti i Peja kada ustanete da pričate o vašem odnosu. Ja sam rekla da mrzim žene braću jer mi se od njih go*na jedu. Trebala si da ostaneš na sukobu sa Gastozom, a ne da uvlačiš Anđelu. Zameram ti što s ljudima koji su ti sr*li po glavu, spuštaš loptu. Čula sam da si sa Slađom pričala u prolazu i meni je to prestrašno. Ja te gotivim, bij svoje bitke i ja ću ostaviti tebe - rekla je Ena.

Stefan Karić zadao je žestok udarac na Nenada Marinkovića Gastoza preko Ene Čolić i Jovana Pejića Peje.

- Svaki put isto komentarišemo i isto zameramo i ponavljamo se kao papagaji. Ena mi je jako draga i gotivna, dok ne prebaci i ne počne neke reči da kosti. Zameram ti jer u životu nisi birala društvo i razmišljala da neko može da te proda, ako je neko poznata ličnost ne znači da je dobar čovek. Mislim da ti se više neće desiti u životu da budeš i provodiš vreme sa nekim ljudima. Nije mi jasno da ti je bitnije da te hvale, nego da ti kažu iskreno. Ne vidim poentu što se tiče Peje da pokušavate da ulazite u odnos posle svega. Bio sam jedan od retkih koji je od početka bio uz vas. Što se tiče Peje mislim da se nisi pomirio sa Enom zbog njenih ratova koje ima u kući i da te to najviše tišti i da ne bi mogao da izdržiš reči i da ne bi mogao da ulaziš u sukobe zbog reči koje bi ona oprostila. Gledaš da ti ovih mesec dana prođe na najmirniji način i to je legitimno. Hvala što me nikad nisi prodao, danas si video izdaju od jedne osobe uz koju sam bio od početka, iako se sa tom osobom nisam družio. Ispao je Vuk Branković. Uvek sam ostavljao Enu, a ovog puta ću da ostavim Peju - rekao je Stefan.

Nenad Macanović Bebica iskazao je svoj stav:

- Vidimo da večeras svi pokušavaju da uteraju Eni preko Peje. Ti i Peja ste bili isti u vezi. Mi smo se svađali na početku rijalitija, ali sve je to prošlo. Za razliku od nekih koji su predstavljali ovde da imaju kodekse, Peja ih je i pokazao. Istina je da vi niste isti za ovim stolom i van njega. Oboje ste mi dragi u rijalitiju i oboje ste postigli ono što neko nije. Ja ću ostaviti Enu naravno - rekao je Bebica.

Sanja Grujić svojim brutalnim izlaganjem zalepila je Enu Čolić za dno. Udarila je na se*s koji je imala pored Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ja sam rekla da imam idealnu devojku za tebe koja je smerna i dostojanstvena kao ti. Pokazao si da si veran prijatelj, lojalan, vrlo skroman i da ceniš svaki dinar i sve što imaš. Nikad se ne šlihtaš i uvek si zadovljan. Vidim da otkako je otišao Baki kao da ti je ostavio životnu mudrost i da sad to lako primenjuješ. Mi smo u fantastičnim odnosima i od tebe nikad nisam čula ružnu reč. Sad ću da pređem na Enu, poseduješ višesteruke ličnosti bila si Jelena, a onda stvorila svoj alterego Enu. Bilo mi je zanimljivo kad ste se nervirali šta vaša poridica misli o vama, a trebali ste da se nervirate šta vaše dete misli jer si sa 18 postala majka, dete ti ima 14, pa za 4 možda postaneš baka. Zanimljivo je kad pokrećeš teme o ljudima iz spoljnog sveta, a onda su ljudi za koje si rekla da se družiš 15 godina ispričali najgore stvari, pa je ispalo da se znate samo iz izlazaka. Pričala si da poznaješ Matoru ona nije mogla da se sti, poznaješ Zolu ni on nije mogao da se seti. Pričala si da poznaješ Maju, a ni ona nije mogla da se seti, ali ste radile zajedno kao hostese. Ti si krpa koja ne služi ni za šta osim za brisanja prašine, pre si možda služila za brisanje nogu, ali si imala gospdina koji je po izlaciju brisao prašinu. Pokazala si da nemaš samopoštovanja, pa zašto bi te drugi poštovali? Kad se vratiš u sobu moraću da spavam sa kišobranom ako dođeš sa novim partnerom da me ne prsneš kao Gastoza - govorila je Sanja, a onda poslala Enu.

