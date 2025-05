Oglasio se Filip Car nakon što ga je Maja Marinković optužila da ju je pretukao i pretio pištoljem

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga" Maja Marinković optužila je javno svog bivšeg partnera Filipa Cara za nasilje.

Njihov ponovni raskid bio je, očekivano, buran i turbulentan - rat su nastavili putem društvenih mreža, a potom je Maja objavila nekoliko fotografija na kojoj se vidi da je krvava, sva u modricama.

- Ovo je istina. S obzirom da sam do sada ćutala, sutra ćete čuti istinu. Objavljuje poruke, mog oca, kao i moju podršku. Neka priča kako gura pištolj u usta, zabija nož iznad glave dok sam ja na podu, a njegova majka me vređa i juri po magistrali. E tako. To je istina. Sutra ćete čuti sve - napisala je Marinkovićeva.

Filip Car se oglasio nakon Majinih storija na Instagramu,.

- Ljudi, ne želim prljati Instagram svakakvim objavama o nebitnim personama koje godinama vrte jedno te isto u krug, a mene spopadaju... Ali zato na TikToku možete pratiti u storijima aktuelna dešavanja za sve ove udružene napade na mene! Nekada su bar bolje lagale - poručio je Car.

Autor: pink.rs