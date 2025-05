SKANDAL: Pavle Jovanović otkrio kako ga je Gastoz URADIO ZA NOVAC, pa u sve umešao njegovu bivšu devojku!

Ovo se čekalo!

Jovan Ilić poznatiji kao Joca novinar u današnjoj emisiji "Rijaliti rešetanje" razgovarao je sa Pavlom Jovanovićem, kako si otkrio sve o njegovom odnosu sa Anđelom Đurišićem i Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Gastoz kaže da si ljubomoran na to što je Anđela srećna. Ako se ispostavi da je tačno da ste bili zajedno da on ne smatra da je pogazio neke kodekse i da je uz njega srećnija i da ne treba neko spolja da je gazi - rekao je Joca.

- Ja nikad nisam rekao ružnu reč. Ni dan danas ne pričam ružno, samo komentarišem njihove postupke. Samo sam dokazao da je nešto urađeno. Da sam ljubomoran zašto ne bih dao izjavu pre sedam ili osam meseci. Matora me spomenula u svađi sa Gastozom, a ona se od pozadi uključila. Jeste prekršio kodekse. Bili smo dobri kad je on ušao tamo. Imali smo koflikst za novac, ali nisam nameravao da ga pljujem niti nešto tako. On ulazi unutra i ovako se upoznaje sa njom. Oni se ponovo upoznaju. Shvatio sam šta će on da radi, da će da krije - ispričao je Pavle, pa progovorio o novcu koji mu Gastoz duguje:

Milan je pogrešio da Gastoz meni dođe sto evra. Ne dođe on meni. Poenta je čin. Mi se dogovorimo za jedno, a ti brojiš i kažeš da ti dođem sto evra više. Čak je i njegova bivša u jednom neformalnom razgovoru rekla: "Ja sam čula kad ste se dogovorili oko cifre. Tačno si mu dao koliko je trebalo". Ja onda žargonski shvatim da je hteo da me uradi za pare. Drug je hteo da me uradi za pare. Postupak je kvaran - ispričao je Pavle.

- Tozla je rekao da mu to ne liči na Gastoza - rekao je Joca.

- Nije poenta u visini novca nego u činu. Poenta je da je hteo da me uradi za pare. Nije mi dužan - zaključio je Pavle.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić