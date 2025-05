SVE ISPLIVALO NA POVRŠINU: Nakon Anđelinog otkrića o mračnim tajnama Lune i Marka oglasio se Pavle Jovanović, nije štedeo reči!

Ovo ne smete da propustite!

Jovan Ilić, poznatiji kao Joca novinar, u današnjoj emisiji "Rijaliti rešetanje" razgovarao je sa Pavlom Jovanovićem kako bi stavio tačku na trenutne spekulacije o braku Lune Đogani i Marka Miljkovića nakon iznošenja informacija od strane Anđele Đuričić.

- Nisam taj tip da ću da idem i kačim. Ne interesuje me da kačim slike i sve to. Doneo sam dokument. Stizali su i paketi iz inostrnstva sa carinskim deklaracijama, koje ja ne mogu da podignem. Mora taj da bude tu na adresi, ako nije tu ide u poštu. Hoću oštro da demantujem povezanost sa Lunom i Markom. Oni nemaju crne stvari iz braka, a kamoli da sam ja njoj nešto pričao. Sve je to neko blefiranje. Ako sam ja to spomenuo kod tebe u emisiji i ona je iznela to unutra znači da sam pričao istinu. Bili smo na ručku i oni znaju za naš odnos od prvog dana. Unutra kažeš da znaš te ljude i da si bila na ručku, znači da sam rekao istinu - ispričao je Pavle.

- Je l' postoji to nešto čime ona preti? - pitao je Joca.

- Ne. Evo nek kaže ime i prezime dobiće zužbu. U slučaju da su Marko i Luna dobiće tužbu od Marka za 15 minuta. Mi se čujemo, družimo se. Oni znaju da priča gluposti i da nema veze sa mozgom - zaključio je.

