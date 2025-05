Taki Marinković van sebe je otkako je njegova ćerka Maja Marinković javno optužila bivšeg partnera Filipa Cara za fizičko nasilje.

Maja je u prilog svojim tvrdnjama objavila i brojne fotografije, na kojima je krvava i modra, a Taki je teško primio ovu informaciju, budući da, kako nam je rekao, nije imao pojma šta se dešava, niti kroz šta mu ćerka prolazi.

- Pravo da vam kažem, Maju nisam video 25 dana. Sedam dana kako sam već ovde u Crnoj Gori, na odmoru. Jutros rano me je probudio telefon, poslali su mi prijatelji kilp šta je Maja okačila na TikTok... Kad nisam dobio infarkt! Ono je nešto neviđeno - van sebe je Taki.

- Je l' ste videli šta je nasilnik uradio od devojke?! Pravo da vam kažem, nisam znao, ali zadnji put kada smo se čuli, kada je trebalo da slavi rođendan, pitala me je gde sam, rekao sam da sam u Crnoj Gori... Trebalo je da dođe za Beograd, pet dana pre toga mi se nije javljala, verovatno kad su bili ti problemi, kada je bila pretučena. Tada mi je samo tiho rekla:"Pa, ne znam kako...". Verovatno joj je taj nasilnik uzeo pasoš, telefon, dete nije moglo da mi se javi. Ništa više od toga ne znam - priča Taki za Pink.rs.

- Jedva čekam da dođem u Beograd da mi se dete ispovedi, da saznam šta se to desilo u Hrvatskoj. Malopre me je nazvala, rekla:"Molim te, Taki, doći hitno kući". Svi znamo kako se ponašao dok je bio u "Zadruzi", kakav je on ološ prema ženama. Znamo kako je prošla Dalila, Sanja, Mina Vrbaški, Aleksandra, šta se dešavalo tamo... A zamislite šta se dešava van kamera! Sada sam video da je on njoj prislonio pištolj na čelo i gurnuo joj pištolj u usta, zabijao nož... Da li je to moguće da se dešava u 21. veku?! Stop nasilju - zaključio je Majin otac u razgovoru za naš portal.

Autor: Darko Tanasijević