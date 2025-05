TO SVE MOŽE DA SE ZAVRŠI LOŠE... Zorica Marković se oglasila nakon skandala Maje i Cara, pa iznela crne slutnje: Bolesno!

Bez dlake na jeziku govorila o svim aktuelnim temama.

Sagovornik Nemanje Vujičića u ''Premijera - Vikend specijalu'' bila je Zorica Marković. Ona je najpre govorila o skandalu bivših rijaliti učesnika Maje Marinković i Filipa Cara.

- Ne podržavam nijedan vid nasilja, ako je to tačno to je strašno, ko god da je u pitanju. Nije iznenađujuće što se njih dvoje tiče. Maja zna da dovede ljude do ludila, to je neka ludačka emocija, ali ne valja. Oni hoće da budu u medijima po svaku cenu. Car se loše ponaša prema ženama, može loše sve da se završi što se njih tiče, to se u krug vrti. To je tako toksična i bolesna veza. Ja mislim da će se oni opet pomiriti - rekla je Zorica, a onda se prisetila Josipa Broza Tita.

- Ja sam bila u jednom hotelu u Zvorniku, to se desilo kad sam bila na ulici, svi smo se ukočili i plakali kao kiša. Plakala sam i to je baš bilo na Brijonima. Nisam imala cilj da stignem do njega, šta će mi i Tito i oko Tita. To se slučajno desilo, radili smo po Crnoj Gori i na njegov poziv otišli smo na neku večeru da sviramo i pevamo. Bila je i Jovanka, na mene je ostavilo jako lep utisak, bila je atmosfera jako fina... - otkrila je pevačica, a onda prokomentarisala izjavu Marije Šerifović da joj nije jasno zašto njene starije kolege, koje su u penziji i dalje nastupaju, umesto da sede kod kuće i odmaraju.

- To je rekla Marija Šerifović, naletela sam i odgovorila. Bilo mi je krivo. Ona je pevačina, ali nije lepo. Okej je mislila je na svoju majku, ona je nju obezbedila i svaka čast. Nisam se ja pronašla, ali nije lepo. Tu su Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Mitar Mirić... Malo je sramno s njene strane, nije lepo, nije joj to trebalo. Mi lepo izgledamo za svoje godine, a nije ni ona neka lepotinja u svojim godinama. Nije joj sve to bilo potrebno - poručuje Zorica, a onda je progovorila o vesti da je Nevena Models počela da radi u jednom kineskom tržnom centru.

- Svaka čast, nije sramota ništa raditi. Ja kad sam videla kuda plovi estradni brod, ostala sam u ugostiteljstvu. Ne želim da pripadam tom sistemu rada - rekla je Zorica pred premijernim kamerama.

