RAT NESUĐENIH PRIJA! Grofica žestoko potkačila Lukinu majku Biljanu: Kad si lagala, tad ili sad?! GORI SVE!

Jasminu Ahmić Groficu, majku učesnice "Elite" Aneli Ahmić, izrevoltiralo je najnovije oglašavanje Biljane Vujović, majke bivšeg dečka svoje ćerke Luke Vujovića, te se javila našoj redakciji u želji da joj odgovori.

Izjave Lukine majke su joj kontradiktorne, a posebno ju je pogodilo to što je zaključila da je Biljana u međuvremenu postala saglasna sa stavovima Nikole, Lukinog oca, koji Aneli ne može da vidi očima.

- Od samog starta ja sam bila za to da moja ćerka bude sa Lukom prijatelj. Nisam nikada bila za tu vezu, jer sam znala da će to moju ćerku uništiti. Ona kad se zaljubi ide srcem i iskrena je, nikad nisam odobravala to, niti sam slala poklone Aneli za Luku, niti je nagovarala da bude u vezi, niti javno vodila rat sa njima... Na svaku izjavu sam davala jedan te isti odgovor, sad ispada da je Bilja pod uticajem drugih slala poklone, a ne ono što je izjavila da vidi ljubav u očima sina. Pa šta je sad, je l' vidi ili ne vidi?! Je l' laže sad ili onda? Njen muž može da pljuje moju ćerku u porukama, a mi ne smemo... To sad znači da ona potvrđuje svaku izjavu i mišljenje njenog supruga od Aneli - poručila je Grofica za Pink.rs i dodala:

- Svako od nas govori o sebi, ja njenom sinu nikada nisam radila prkos i slala poklone drugim muškarcima kao njen muž, da bi Luka plakao, i radila inat - zaključila je ona.

Biljaninu izjavu pročitajte u odvojenom tekstu:

pročitajte još PITAM SE DA LI NEKO TOLIKO NE VOLI SVOJE DETE ILI JE TO SAMO PRIMITIVIZAM?! Biljana Vujović žestoko uzvratila Grofici zbog uvreda na račun sina i bivš

Autor: Darko Tanasijević